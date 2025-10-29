70歳・郷ひろみ、密着取材で見せた“巨大すぎる”スマホの文字に「ギャップ萌え」SNSで好感度急上昇

10月26日放送の『情熱大陸』（TBS系）で、郷ひろみの密着取材の様子が放送された。そこで映った、あるシーンが思わぬ反響を呼んでいる。

「番組では10月19日に続き、2週連続で郷さんが取り上げられました。この日のオンエアは、18日に迎えた彼の70歳の誕生日に、日本武道館でおこなわれたメモリアルコンサートの模様を中心に構成されました。このライブは翌19日も開催され、1日で35曲を歌いきる、3時間という途方もないライブを2日間連続でおこなったことになります」（芸能記者）

番組では、コンサートの初日に披露するための新曲に入れたいフレーズを、スマホにメモしている郷の姿が映ったのだが……。

「スマホには『100万年経っても、ずっと一緒にいようね』など、愛を伝える文字がいろいろ打ち込まれていたのですが、この文字が“巨大すぎ”といえるほどのサイズで表示されていたんです。このシーンに気づいたあるXユーザーが《やばい郷ひろみのスマホの字おっきすぎてかわいい》と、『#情熱大陸』のハッシュタグつきで投稿したところ、2200以上のリポストに65000以上もの『いいね!』がつき、瞬く間に拡散したのです」（同前）

70歳、不変のスーパースターが垣間見せた人間味あふれる一面。Xには、

《こんな大きい文字見たら、もうキュンとしちゃうよ》

《スマホ文字、めっちゃデカくて親近感爆発!》

《最高のギャップ萌え》

などのコメントが寄せられ、好感度が急上昇している。芸能プロ関係者は「むしろこれはいいプロモーションだったのでは」と語る。

「郷さんはデビューからおよそ半世紀、見た目がほぼ変わらないことで知られています。その若々しさ、ストイックさゆえに近寄りがたいオーラがありました。しかし今回、視聴者も、彼も70歳という年齢に向き合っているんだという“人間らしさ”を感じたのではないでしょうか。すべてが完璧だと思われたスーパースターの“ギャップ”が“かわいさ”になったのでしょう」

番組後半には、想像のつかない試練もーー。

「武道館ライブ3日前のリハーサルで、郷さんは左腕の激しい痛みに襲われ、翌日の診察で、肩の骨と腕の筋肉を結ぶ腱が断裂していることが判明したんです。医師からは『痛みはコンサートのときには残る』と診断されたんですが、当の本人は『ステージは待ってくれない』『何もなかったように、いつもどおりステージに立つのが僕の美学』と言い切り、鎮痛剤と湿布で2日間を乗り切り、ステージ上ではいつもと変わらぬ姿を見せていました。ファンをどこまでも喜ばせたい、悲しませたくないという、プロ意識の高さもまた彼の魅力ですね」（同前）

70歳になったいまも、ひたすら前へ「GO!」と進んでいく。