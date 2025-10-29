WurtS¡¢EP¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡Ù¤³¤à¤®¤³2000¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¸ø³«
WurtS¤¬¡¢11·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëEP¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢WurtS¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ³¤á¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¤Ç¡¢¤½¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤à¤®¤³2000¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºîÉÊ¡£¤Þ¤¿Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Íî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÆÃÅµ¤Î¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼/¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Î³¨ÊÁ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
CD¤Ï¡Ö¥¿¥ª¥ë¡×¤È¡Ö¥é¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É¡×¤¬BOX¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆ±Éõ¤µ¤ì¤¿¡ÖWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE- ²ñ¾ìÍ½Ìó¸ÂÄêÈ×¡×¤ò´Þ¤à3¼ïÎà¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¼ýÏ¿¶Ê½ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
◾️¼ýÏ¿¶Ê
1.¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ö feat. ???
2.¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë (TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
3.¥¯¥é¥Ã¥·¥å feat. ¤Ê¤È¤ê
4.BEAT (ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤Ï°Ç¡×¼çÂê²Î)
5.UPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)¡×
¸½ºßWurtS¤ÏÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE-¡ä¤ò³«ºÅÃæ¡£¤µ¤é¤ËEP¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãWurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-¡ä¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️EP¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡Ù
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://lnk.to/WurtS_dl_ec
¢¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× CD+Blu-ray UPCH-29500¡¡\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-ray¡§¡ÖUPDATE¡× WurtS¥Ñ¡¼¥È¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿
¡¦ÄÌ¾ïÈ× CD UPCH-20713¡¡\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿¶Ê¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡Ë
1.¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ö feat. ???
2.¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë (TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ) https://youtu.be/PPpirB1gfzY
3.¥¯¥é¥Ã¥·¥å feat. ¤Ê¤È¤ê
4.BEAT (ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤Ï°Ç¡×¼çÂê²Î)
5.UPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)¡× https://lnk.to/WurtS_ud
¢¡WurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE- ²ñ¾ìÍ½Ìó¸ÂÄêÈ×
PRON-1099 \6,380¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×CD+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É [BOX¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸]
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½ÌóÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE-¡×³Æ²ñ¾ì¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼/·Ç¼¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼µºÜ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤Î¤¦¤¨¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¹â¾¾ ¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Î¤´ÃíÊ¸Ê¬¤ÏÈ¯ÇäÆü°Ê¹ß¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÆÃÅµ
Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼ / ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¡§https://store.universal-music.co.jp/products/upch29500
◾️¡ãWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE-¡ä
2025Ç¯¡¡¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
11·î1Æü¡Ê⼟¡Ë¿·³ã ¥Æ¥ë¥µ
11·î2Æü¡Ê⽇¡Ë¶âÂô ËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
11·î14Æü¡Ê⾦¡ËÌ¾¸Å²° Niterra⽇ËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
11·î15Æü¡Ê⼟¡ËÌ¾¸Å²° Niterra⽇ËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
11·î24Æü¡Ê⽉¡¦½Ë¡Ë¹â¾¾ ¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë
¾ÜºÙ¡§https://wurts.jp
◾️¡ãWurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-¡ä
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
»ØÄêÀÊ¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨£´ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¾ÜºÙ¡§https://wurts.jp/
