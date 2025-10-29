■milet日本武道館公演

2026年2月13日（金）／東京・日本武道館（開場 17:30／START 18:30）

2026年2月14日（土）／東京・日本武道館（開場 15:00／START 16:00）

◆チケット先行情報

・miletオフィシャルモバイルファンクラブ『miles』 VIP会員限定最速先行】

受付期間：2025年10月19日（日）19:00〜2025年10月31日（金）23:59

当落発表：2025年11月7日（金）15:00

入金期間：2025年11月7日（金）15:00〜2025年11月10日(月)23:00

・通常会員限定1次先行

受付期間：2025年11月01日（土）18:00〜2025年11月10日（月）23:59

当落発表：2025年11月14日（金）15:00

入金期間：2025年11月14日（金）15:00〜2025年11月17日（月）23:00

※通常会員限定1次先行は、受付期間中のご登録ですぐにチケット先行受付をご利用いただけます。

※公演に関するお問い合わせ※ ファンクラブ「miles」 https://fc.milet.jp/

◆チケット料金

・全席指定 \9,000（税込）

※4歳以上チケット必要。3歳以下でもお席が必要な場合は有料。

※枚数制限：お1人様4枚まで

・アンダー19チケット ￥9,000（税込）

当日会場にて身分証ご提示で1,000円キャッシュバック

※対象：公演日当日の年齢が18歳以下の方

※19歳以上の方と同行される場合は、対象年齢に関わらず必ずお連れ様全員アンダー19チケットをご購入ください。

それぞれ別の券種をご購入した場合席が離れてしまいますのでご注意ください。

（但し、キャッシュバックは18歳以下の方のみ対象となります。）

※枚数制限：お1人様4枚まで

※公演に関するお問合せ※ キョードー東京 0570-550-799