milet、YouTubeにて「milet Music & Live Video Premiere Night」開催決定。FCライブより「I still」の映像公開も
miletが、これまでのMVやライブ映像を多数セレクトし、一挙にYouTubeにてプレミア公開を行う「milet Music & Live Video Premiere Night」を10月30日20時よりmiletのYouTubeチャンネルに開催することを発表した。
さらに、先日大阪・東京の2カ所で終えたばかりのファンクラブライブ＜milet×miles Room #301 vol.2＞より「I still」ライブ映像も解禁された。「I still」は、miletが映画初出演にしてヒロイン役を務めた『知らないカノジョ』の主題歌で、本ライブ映像は12月31日18時までの期間限定で公開される。
なおmiletは、2026年2月13日、14日に3年ぶり2度目となる日本武道館公演2デイズを控えている。
■「milet Music & Live Video Premiere Night」
公開日時：10月30日（木）20:00〜
※配信は約1時間程度を予定しています。
※アーカイブ配信はございません。
※推奨ハッシュタグ「#milet_PremiereNight」
https://youtu.be/9jKfGwroxy0
■milet日本武道館公演
2026年2月13日（金）／東京・日本武道館（開場 17:30／START 18:30）
2026年2月14日（土）／東京・日本武道館（開場 15:00／START 16:00）
◆チケット先行情報
・miletオフィシャルモバイルファンクラブ『miles』 VIP会員限定最速先行】
受付期間：2025年10月19日（日）19:00〜2025年10月31日（金）23:59
当落発表：2025年11月7日（金）15:00
入金期間：2025年11月7日（金）15:00〜2025年11月10日(月)23:00
・通常会員限定1次先行
受付期間：2025年11月01日（土）18:00〜2025年11月10日（月）23:59
当落発表：2025年11月14日（金）15:00
入金期間：2025年11月14日（金）15:00〜2025年11月17日（月）23:00
※通常会員限定1次先行は、受付期間中のご登録ですぐにチケット先行受付をご利用いただけます。
※公演に関するお問い合わせ※ ファンクラブ「miles」 https://fc.milet.jp/
◆チケット料金
・全席指定 \9,000（税込）
※4歳以上チケット必要。3歳以下でもお席が必要な場合は有料。
※枚数制限：お1人様4枚まで
・アンダー19チケット ￥9,000（税込）
当日会場にて身分証ご提示で1,000円キャッシュバック
※対象：公演日当日の年齢が18歳以下の方
※19歳以上の方と同行される場合は、対象年齢に関わらず必ずお連れ様全員アンダー19チケットをご購入ください。
それぞれ別の券種をご購入した場合席が離れてしまいますのでご注意ください。
（但し、キャッシュバックは18歳以下の方のみ対象となります。）
※枚数制限：お1人様4枚まで
※公演に関するお問合せ※ キョードー東京 0570-550-799
