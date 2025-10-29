舘ひろし、眞栄田郷敦の輝く才能を絶賛「最近見ないすごい目力の俳優さん」
俳優の舘ひろし（75）、眞栄田郷敦（25）が、映画『港のひかり』（11月14日公開）東京プレミアイベントに登場。舘が眞栄田の才能を絶賛した。
【写真】ほわ⋯優しい顔で尾上眞秀を見守る眞栄田郷敦、舘ひろし
本作は、北陸の港町を舞台に、過去を背負う元ヤクザと、光を失った少年との年の差を超えた友情を描いた感動作。主人公の“おじさん”三浦を舘、不慮の事故で両親を亡くした盲目の少年・幸太を歌舞伎界の新星・尾上眞秀、成長した青年・幸太を眞栄田が演じる。監督・脚本を藤井氏が務め、キャメラマンの木村大作氏と初タッグを組んだ映像美にも注目が集まっている。
タイトルにちなみ、周りで“光り輝いている人”についてフリップトークする場面では、舘が「眞栄田郷敦」と回答。「以前『ゴールデンカムイ』でご一緒して、今回もご一緒したんですが、本当に最近見ないすごい目力の俳優さんだなと思います。眞栄田くんを相手にお芝居するのは必死でした」と絶賛。
それを聞いた眞栄田はすぐさま「やめてください！（笑）」と恐縮。「舘さんは本当に素敵な方なんですよね。ここまでの方なのに周りへの気遣いも、ユーモアもあって、みんなが接しやすいように立ち振る舞ってくださるので、本当に心強かったです」と共演を喜んでいた。
イベントには、俳優の尾上眞秀（13）、椎名桔平（61）、藤井道人監督（39）も登場した。
【写真】ほわ⋯優しい顔で尾上眞秀を見守る眞栄田郷敦、舘ひろし
本作は、北陸の港町を舞台に、過去を背負う元ヤクザと、光を失った少年との年の差を超えた友情を描いた感動作。主人公の“おじさん”三浦を舘、不慮の事故で両親を亡くした盲目の少年・幸太を歌舞伎界の新星・尾上眞秀、成長した青年・幸太を眞栄田が演じる。監督・脚本を藤井氏が務め、キャメラマンの木村大作氏と初タッグを組んだ映像美にも注目が集まっている。
それを聞いた眞栄田はすぐさま「やめてください！（笑）」と恐縮。「舘さんは本当に素敵な方なんですよね。ここまでの方なのに周りへの気遣いも、ユーモアもあって、みんなが接しやすいように立ち振る舞ってくださるので、本当に心強かったです」と共演を喜んでいた。
イベントには、俳優の尾上眞秀（13）、椎名桔平（61）、藤井道人監督（39）も登場した。