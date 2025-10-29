巨人は29日、稲城市のジャイアンツタウンスタジアムと川崎市のジャイアンツ球場で秋季キャンプがスタートした。

ジャイアンツアカデミーコーチから入閣した大田泰示2軍打撃コーチ（35）は初日から8時間以上指導。「チームの目標は当然リーグ優勝と日本一というのはジャイアンツはぶれないので、そこに対して一人でも多く貢献できる選手を供給することが、僕たち2軍での使命だと思うので、そこに向けて選手と一緒に汗流して、ずっと一緒に戦える一年間にできればなと思います」と所信表明した。

09年から8年間プレーした巨人での現役時代は2軍生活が長かった。「2軍にいる何かの理由があるので、その理由を一つ一つ潰していって、成長していって、1軍で花開いてもらうっていうのが理想の形だと思う。自分もそういう経験しましたし、自分の経験が全てではないですけど、選手の現段階を成長させるために何が必要かを僕らも考えながらやらなきゃいけないんで、常に寄り添う、しっかりサポートする、この覚悟がないといけないなと思って、サポートして一緒に成長していければなと思います」と話した。