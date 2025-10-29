アメリカの航空大手ユナイテッド航空は29日、成田空港とパラオを結ぶ路線を新たに開設しました。今年、ユナイテッド航空は5月にモンゴルのウランバートル路線、7月に台湾の高雄路線を開設していて、成田空港からの新規路線は今年に入って3路線目になります。

29日午後、成田空港ではユナイテッド航空が新たに開設した成田とパラオを結ぶ路線の就航を祝うセレモニーがおこなわれ、パラオ共和国の大統領らが出席しました。

パラオは太平洋のミクロネシアにある数多くの島からなる国で手つかずの楽園として世界各国から多くの観光客が訪れます。現在、定期便による日本とパラオの直行便は無くグアムで乗り継ぎが必要となっていますがユナイテッド航空は成田とパラオのコロール路線を週2便運航する予定です。

ユナイテッド航空は成田空港をアジアの「ハブ」としてアジア地域の路線拡大を目指しています。

アメリカから日本を経由しさらに第三国に運航する「以遠権」を活用して5月にはモンゴルのウランバートル路線を7月に台湾の高雄路線をそれぞれ開設していて今年にはいって3路線目の新規開設となります。

初便は観光客を中心に満席となり、パラオ共和国のスランゲル・ウィップス・ジュニア大統領は直行便が日本とパラオの架け橋となることを信じていると話しました。