プロ野球・DeNAは29日、秋季トレーニングに海外チームの選手とコーチングスタッフが参加することを発表しました。

参加するのは韓国プロ野球(KBO)のハンファ・イーグルスと台湾プロ野球(CPBL)の楽天モンキーズの2球団。ハンファからはコーチ1名と選手3名、楽天からは2軍監督を含むコーチングスタッフ3名と選手4名となっています。

秋季トレーニングは11月2日から19日まで、ファーム施設「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」と横須賀スタジアムで行われます。

【参加するコーチングスタッフと選手】

▽ハンファ・イーグルス

(参加期間:11月2日〜19日まで)

チェ・ユンソク2軍内野守備コーチ

ハン・ジユン、パク・ジョンヒョン、チョン・ミンギュ

▽楽天モンキーズ(参加期間:11月2日〜4日まで)曾豪駒(ゼン・ハオジュ)1軍ヘッド兼打撃コーチ、林英傑(リン・インチェ)1軍投手コーチ、陳彥夆(チェン・イェンフォン)2軍監督曾家輝(ゼン・ジャーフイ)、褚胤豪(ライ・インハオ)、張趙紘(ザン・ザオフォン)、許賀捷(シュウ・ハージエ)