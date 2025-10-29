J1湘南ベルマーレが29日、神奈川県平塚市内で公開練習を行った。26日に9年ぶりJ2降格が決まってから最初の公開日。チームにとって再出発となるこの日、普段より多い約200人のファンが選手達を見守った。

終盤に決勝PKを決められ非情な結末を迎えたアウェー福岡戦から3日。クラブに長く在籍する選手らも、失意を振り払うように汗を流した。チーム最年長で在籍10年目の36歳DF大野和成は「非常に悔しい。長いこと湘南にいて、みんなが一生懸命に体を張りながらJ1にい続けることができた。今までやってきた仲間に申し訳ない」。アカデミー育ちのU―20日本代表FW石井久継も「（下部組織から）8年間ベルマーレにいて（2種登録時を含め）残留争いもしてきて、自分がいる年に降格するのはすごく悔しい」と無念さをにじませた。

5月中旬からの連続勝ちなしは、J1ワースト3位タイの19試合まで伸びた。ワースト記録も2010年の湘南で、7月から最終節までの21試合。同年は11月にJ2降格が決まり、残り4試合も全敗を喫した。今季残り3試合に勝てなければ、不名誉記録を22に更新する。失意の中でも応援を続ける人たちに、同じ思いをさせるわけにはいかない。

今季残りはホームで同じく降格が決まった新潟、清水、アウェーで広島と対戦する。いずれもリーグ前半戦で敗れている難敵だ。大野は「ずっと勝っていないのでシンプルに勝ちたい。（ファン・サポーターに）勝って喜んでもらいたいと心の底から思う。そのためにできることをやる」。石井も「ファン・サポーター、スポンサーの方々が一番悔しいと思う。その方たちのためにもしっかり戦って、みんなで勝利をできる限り多く喜びたい」と口を揃えた。