すりぃが、新曲「火鳥」をリリースした。さらに、10月31日から開催される2年ぶりとなる全国ワンマンライブツアーのタイトルを冠した本楽曲の映像を公開した。

◆すりぃ 動画

約2カ月に及ぶツアーの合間には、上海・ソウルでもライブを実施するなど、シンガーソングライターとして、ボカロPとして、またバンドのギタリストとして、多忙を極めるすりぃ。今回はポケモン・初音ミクとコラボレートしたボカロ曲リリースから僅か1週間で、ツアータイトルを冠したロックチューンをリリースするという、時代に求められているミュージシャンならではのスピード感溢れる展開をみせた。

今回公開された「火鳥」の映像は、イラストレーションをKou、ムービーをめりが担当。この2人とすりぃとのコラボレートは、20カ月前にリリースされた「フランケン・ディザイン」の映像以来だ。自身の「孤独」を「孤高」へと昇華させ、周囲をも鼓舞するすりぃの歌詞を手書きで描写することでエネルギーに満ちた映像に仕上げているという。

なお、本日12時30分に発表された年末のロックフェス＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞では、自身のソロのステージと、ギタリストとして参加するバンド・Aoooが同日に出演することも発表された。

■「火鳥」 配信：https://threee.lnk.to/sgh

■＜すりぃ ONE-MAN LIVETOUR 2025 「火鳥」＞ 2025年

・10月31日（金）愛知・名古屋ダイアモンドホール 開場17:30/開演18:30

・11月21日（金）北海道・近松札幌 開場18:30/開演19:00

・12月5日（金）大阪・なんばHatch 開場17:30/開演18:30

・12月7日（日）岡山・YEBISU YA PRO 開場17:15/開演18:00

・12月9日（火）福岡・BEAT STATION 開場18:15/開演19:00

・12月13日（土）石川・金沢AZ 開場17:30/開演18:00

・12月16日（火）東京・EX THEATER ROPPONGI 開場18:00/開演19:00 チケット：https://threee.lnk.to/szy