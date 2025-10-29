ル・アーブルの瀬古歩夢がレキップの週間ベストイレブンに選出

フランス1部ル・アーブルに所属の日本代表DF瀬古歩夢が、フランス大手紙「レキップ」による週間ベストイレブンに選出された。

瀬古は現地時間10月26日のオセール戦でボランチの一角として出場すると、「ディディエ・ディガール監督に監視役を任された瀬古歩夢は中盤で輝いた。オセールはセコウ・マラを代表格に、ほとんどチャンスを作れなかった」として、相手のキーマンを封殺したことで同紙からも高評価されていた。

その高評価もあり、同紙の週間ベストイレブンには強豪パリ・サンジェルマン（PSG）のMFヴィティーニャと並び選出された。世界最高峰のプレーメーカーの1人と称されるポルトガル代表とのダブルボランチとなっている。

瀬古はここまで全9試合に出場し、スタメンが8試合でフル出場も7試合とチームの中心としてプレーしている。リーグ残留争いに関わってきそうなオセール戦での活躍により、プレーの質でも評価を受け、今季の好調ぶりを示した。（FOOTBALL ZONE編集部）