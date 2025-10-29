「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースが劇的なサヨナラ勝ちで延長十八回、６時間３９分の死闘を制した。

延長十六回に突入すると、球団が用意したとみられる補食が両軍ベンチに。ブルージェイズ側では、パン、パイナップルやスイカなどのフルーツ盛り合わせが用意され、ゲレーロＪｒ．がスイカやパイナップルなどをもぐもぐ。ドジャーズ側では、アイアトン通訳がフルーツ盛りのプレートをベンチに運ぶ姿が。捕手のスミスがバナナを食べ、エネルギーを補給していた。

ドジャースベンチでひときわ目立ったのが、八回に登板したドライヤー投手。手の平サイズぐらいのステーキ肉の塊とみられるものを素手でつかみ、むしゃむしゃ。中継カメラにもしっかり映っており、ＳＮＳ上では「ベンチでステーキ肉食べてるのは初めて見たわ」「ドライヤー、ステーキを手で食ってて草」「ドライヤー手でステーキか何か食べてて草」「ドライヤー手掴みでステーキ食ってるか？」「ドライヤー、手づかみでステーキ食べとる」「ドライヤーが素手で肉食べてたのツボでした」「ベンチで肉食べてるｗｗ」と興味津々の声が多数あがり、話題になっていた。