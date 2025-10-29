ホロライブ「ReGLOSS」の一番くじが発売決定 卒業した火威青さんのグッズにファン「泣きそうなんだが」「これが最後なのかもなあ…」
ハズレなしのくじ引き「一番くじ」の公式エックスが28日に更新し、ホロライブのアーティストVTuberグループ「ReGLOSS」のくじが発売されることを発表。ラインナップの中に、先日ホロライブを卒業した火威青さんの姿があり、ファンから感動の声が上がっている。
【写真】ホロライブプロダクションによる火威青さんの卒業報告
公式エックスは「ReGLOSS が一番くじに初登場！ 新規描き起こしイラストやちょこのっこなどをラインナップ」とつづり、商品の画像を公開。集合イラストやデフォルメフィギュアには、10月3日に電撃卒業した青さんの姿も見られた。
おそらく「ReGLOSS」5人全員がそろう最後のグッズになるであろう本商品に、ファンからは「引く一択！」「青くんおって泣きそうなんだが」「青くんの新規グッズとしてはこれが最後なのかもなあ…」「くゆ絶対お迎えするからね」「くゆがいるということで全部引くしかないな」などの声が寄せられている。
青さんは「ReGLOSS」のメンバーとして2023年にデビュー。ボーイッシュなルックスと天然キャラのギャップで人気を集めたが、2025年3月に適応障害による活動休止を発表。その後、復帰は叶わず、10月3日にホロライブからの卒業が発表された。
引用：「一番くじ（BANDAI SPIRITS）」エックス（＠ichibanKUJI）
