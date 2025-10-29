容量が180ml程度で、丸ごとお燗にでき、これからの季節にも重宝するカップ酒。ツウ御用達の名店「味ノマチダヤ」日本酒番頭・印丸佐知雄さんに、オススメを聞いた。

ラーメンに合う酒を造ったら和洋中幅広くマッチする味に！

栃木県

第一酒造

開華 NOODLE SAKE

春華秋冬 純米吟醸カップ

455円

Alc.14％

ラーメンを軸とした地域活性化に力を入れている栃木県佐野市。その地元酒造が、ラーメンとのベストペアリングをテーマに開発した。ふわりとした吟醸香とクリアで軽快な味は淡麗旨口で、ラーメンはもちろん和洋中幅広い料理に合う。

スター蔵元が醸すジューシーな酸の魅力を気軽に試せる

栃木県

せんきん

仙禽 モダン無垢カップ

400円

Alc.13％

若手〜中堅のスター蔵元として知られる造り手が醸す、定番品のカップ酒。ジューシーな甘酸っぱさと微かなガス感、やわらかな米の風味と余韻に感じるドライなタッチは、確かにモダンで無垢。トレンド感のある味を試したい人にオススメ。

天然の花酵母が香るフラワリーな味ラベルは印丸家の作



茨城県

来福酒造

来福 純米

340円

Alc.15％

同酒造の特徴は、地元を中心とした酒米と、天然の花から採取された「花酵母」を使うこと。本品も同様で、フラワリーな香りが印象的だ。なお、酒造名や銘柄の「来福」をイメージした福助人形のイラストは、印丸さんの奥様が考案。

野遊び専用カップ酒で酒との一期一会に舌鼓み

ほしとたきび

600円〜

印丸さんの「キャンプ用の酒を作りたい」「日本酒の外飲み文化を根付かせたい」という想いから誕生した、キャンプ場限定商品。瓶詰めのたびに、コラボする酒蔵が替わる。サイドに目盛りが刻まれており、計量カップとしても使用可能だ。

↑カップのデザインは2種類！

※キャンプ場によって異なる

ラベルの山は愛媛の名峰その頂には企画者の遊び心も

愛媛県

石鎚酒造

石鎚 純米無濾過

380円

Alc.16％

西日本の最高峰、「石鎚山」の麓に居を構える蔵元の作。そんな名峰をイラストで表現しつつ、音楽好きの印丸さんがビートルズの名盤の象徴的なポーズをラベルに拝借。フルーティーな香りと、ふわりとしたやわらかみのある酒質が特徴だ。

作品のファンも日本酒好きもみんなで飲もうゲゲゲのゲー

鳥取県

千代むすび

千代むすび こなき 超辛口純米

550円

Alc.16％

鳥取県の老舗蔵が、同地を代表するマンガ家・水木しげる氏の代表作「ゲゲゲの鬼太郎」を用いて立ち上げたシリーズのひとつ。文字通り超辛口で絶品だが、飲み過ぎると「朝は寝床でグーグーグー」となるので要注意！

■味ノマチダヤ

1952年創業。長年の信頼で、国内外のレアな酒が普通に並ぶ。カップ酒は約20年前から注力し、約80種が揃う。

※「GetNavi」2025年11月号に掲載された記事を再編集したものです。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 全国の珍しいカップ酒集合！ツウ御用達の酒屋「味ノマチダヤ」が選ぶ7選 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.