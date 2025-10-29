「締め付け感苦手」な人へ！【ZARA】ウエストゴムで楽ちん♡「きれいめボトムス」

ボトムスはオシャレに穿けるだけでなく、楽ちんさも重視したい！ そんな気分にぴったりなのが、今回紹介する【ZARA（ザラ）】のパンツとスカート。ウエストゴムで楽そうなのに、見た目はきれいめで大人の着こなしにマッチ。秋冬の1軍ボトムスとして活躍してくれるかも。

ダーツ入りの美シルエットが◎

【ZARA】「ダーツ入りバックウエストゴムパンツ」\6,290（税込）

すっきりとしたラインが狙えるフロントダーツ入りのスラックス。街歩きにもお仕事シーンにも頼れる1枚です。きちんと感がありながら、バックウエストにゴム入りで楽な穿き心地が叶いそう。まろやかなブラウンなら、今年らしい雰囲気に導いてくれるかも。

エレガントに決まるペンシルスカート

【ZARA】「ミディ丈ニットスカート」\5,990（税込）

スリット入りのペンシルラインで、エレガントに見えるニットスカート。ウエストはゴムなので、見た目よりも楽ちんに過ごせそうです。バランスのとりやすいミディ丈で、ブーツや厚底スニーカーなど足元のオシャレまで楽しめそう。厚みのあるセーターやアウターとも合わせやすく、冬まで活躍が期待できる1枚です。

