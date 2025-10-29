中島健人「誕生日が一緒」人気K-POPアイドルとの密着ショット＆ダンスチャレンジに反響続々「呼び方可愛すぎる」「眼福」
【モデルプレス＝2025/10/29】歌手・俳優の中島健人が10月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気ボーイズグループのメンバーと密着した2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】中島健人＆24歳KPOPイケメンの“貴重”寄り添いショット
https://twitter.com/modelpress/status/1983128899245748727
同月25日放送のNHK総合「Venue101」（毎週土曜よる11時〜）にて共演した中島と5人組グループのTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）。中島は今回、「誕生日が一緒 ボムギュくんまたね」と添え、ともに3月13日生まれであるBEOMGYU（ボムギュ）との2ショットを披露し、「＃ボムくんありがと＃同じ誕生日って嬉しいね」とつづった。また、同日TOMORROW X TOGETHERがグループのXを更新。「誕生日が同じ＃中島健人さんに＃Venue101でお会いしました」と中島がBEOMGYUの肩に手を添え、密着した2ショットを披露している。
この投稿を受け、ファンからは「尊い」「眼福」「ボムくんって呼び方可愛すぎる」「日韓のイケメン揃ってて最高」などと反響が。また、28日に中島のTikTokアカウントより投稿されたBEOMGYUとのダンス動画にも「IDOLIC（中島の楽曲）踊ってくれて嬉しい」「2人ともキレキレ」「どっちもかっこいい」などの声が集まっている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1983126609315185145
【Not Sponsored 記事】
【写真】中島健人＆24歳KPOPイケメンの“貴重”寄り添いショット
◆中島健人、BEOMGYUとの2ショット披露
https://twitter.com/modelpress/status/1983128899245748727
同月25日放送のNHK総合「Venue101」（毎週土曜よる11時〜）にて共演した中島と5人組グループのTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）。中島は今回、「誕生日が一緒 ボムギュくんまたね」と添え、ともに3月13日生まれであるBEOMGYU（ボムギュ）との2ショットを披露し、「＃ボムくんありがと＃同じ誕生日って嬉しいね」とつづった。また、同日TOMORROW X TOGETHERがグループのXを更新。「誕生日が同じ＃中島健人さんに＃Venue101でお会いしました」と中島がBEOMGYUの肩に手を添え、密着した2ショットを披露している。
◆中島健人の投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「尊い」「眼福」「ボムくんって呼び方可愛すぎる」「日韓のイケメン揃ってて最高」などと反響が。また、28日に中島のTikTokアカウントより投稿されたBEOMGYUとのダンス動画にも「IDOLIC（中島の楽曲）踊ってくれて嬉しい」「2人ともキレキレ」「どっちもかっこいい」などの声が集まっている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1983126609315185145
【Not Sponsored 記事】