声優・和氣あず未、活動制限が緩和で3ヶ月ぶり仕事再開 難病の長女の体調安定で「仕事との両立が可能な環境」
難病を抱える長女の治療に専念するため7月より活動制限していた声優の和氣あず未が、長女の体調も安定したことを受け、大幅な活動制限を緩和して仕事を再開することが29日、所属事務所より発表された。
【写真】難病と闘う和氣あず未の娘
サイトでは「和氣あず未の長女の治療に専念するため一時活動を大幅に制限させていただいておりましたが、体調も安定し、仕事との両立が可能な環境が整いましたので、引き続き治療を考慮しながらではありますが、大幅な制限を緩和してお仕事を再開させていただくことになりました」と説明。
続けて「日頃より応援していただいている皆様、関係各所の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。今後もどうか温かく見守って頂けますと幸いです。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
和氣は、人気コンテンツ『ウマ娘プリティーダービー』スペシャルウィーク役、アニメ『ブレンド・S』桜ノ宮苺香役、『女神のカフェテラス』小野白菊役、『アイドルマスター シンデレラガールズ』片桐早苗役、『東京リベンジャーズ』橘日向役、などで知られる人気声優。2020年よりアーティスト活動もしている。プライベートでは、2023年8月に結婚を発表。そして2024年10月に第1子妊娠を公表し、25年2月に出産を報告していた。
今年7月に、事務所のサイトで「先日、和氣あず未の長女が「拡張型心筋症」の可能性が高いと医師より診断され、心臓移植の待機をすることになりました。当面は子供の治療に専念するため、活動を大幅に制限させていただきます。日頃より応援していただいている皆様、関係各所の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます」と公表。
和氣のコメントも掲載され「娘には「拡張型心筋症」という難病の疑いがあり、病院に搬送された時には急性心不全の症状が現れておりました。とても厳しい容態でしたが、医師の皆様の専心治療のおかげで人工心臓を取り付けることに成功し、現在の体調は安定しております。ただし、娘の快復を目指すためには心臓移植というとても大変な手術を待機する必要があるため、今後は活動を大幅に制限しつつ娘の治療に付き添うことに致しました」と伝えていた。
【写真】難病と闘う和氣あず未の娘
サイトでは「和氣あず未の長女の治療に専念するため一時活動を大幅に制限させていただいておりましたが、体調も安定し、仕事との両立が可能な環境が整いましたので、引き続き治療を考慮しながらではありますが、大幅な制限を緩和してお仕事を再開させていただくことになりました」と説明。
和氣は、人気コンテンツ『ウマ娘プリティーダービー』スペシャルウィーク役、アニメ『ブレンド・S』桜ノ宮苺香役、『女神のカフェテラス』小野白菊役、『アイドルマスター シンデレラガールズ』片桐早苗役、『東京リベンジャーズ』橘日向役、などで知られる人気声優。2020年よりアーティスト活動もしている。プライベートでは、2023年8月に結婚を発表。そして2024年10月に第1子妊娠を公表し、25年2月に出産を報告していた。
今年7月に、事務所のサイトで「先日、和氣あず未の長女が「拡張型心筋症」の可能性が高いと医師より診断され、心臓移植の待機をすることになりました。当面は子供の治療に専念するため、活動を大幅に制限させていただきます。日頃より応援していただいている皆様、関係各所の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます」と公表。
和氣のコメントも掲載され「娘には「拡張型心筋症」という難病の疑いがあり、病院に搬送された時には急性心不全の症状が現れておりました。とても厳しい容態でしたが、医師の皆様の専心治療のおかげで人工心臓を取り付けることに成功し、現在の体調は安定しております。ただし、娘の快復を目指すためには心臓移植というとても大変な手術を待機する必要があるため、今後は活動を大幅に制限しつつ娘の治療に付き添うことに致しました」と伝えていた。