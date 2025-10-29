歌手でモデルのデュア・リパが、英ヒート誌が発表した「３０歳未満の長者番付」で首位に輝いた。デュアの資産は１億２９００万ポンド（約２５７億円）に達し、２位の俳優トム・ホランド（３５７０万ポンド／約７１億円）を大きく引き離している。



【写真】２位のトム・ホランド

トップ５には、歌手ルイス・キャパルディ（３５００万ポンド／約７０億円）、女優ミリー・ボビー・ブラウン（２４００万ポンド／約４８億円）、リアリティ番組で知られるカップル、モリー＝メイ・ヘイグとトミー・フューリー（２２１０万ポンド／約４４億円）も名を連ねた。



この番付は、英国およびアイルランド出身の３０歳未満のセレブ３０人を選出したものだが、国際版も同時に発表され、カイリー・ジェンナーが５億４０００万ポンド（約１０７７億円）でトップに。姉ケンダル・ジェンナー、モデルのヘイリー・ビーバー、歌手ビリー・アイリッシュ、Ｋ-ＰＯＰグループＢＬＡＣＫＰＩＮＫらを上回った。



また、最も寛大なセレブランキングも公開され、音楽界の大御所エルトン・ジョンが昨年２７００万ポンド（約５４億円）を寄付し首位に。ハリー・スタイルズ（５２０万ポンド／約１０億円）、エド・シーラン（２００万ポンド／約４億円）もランクインした。