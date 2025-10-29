寒い季節、鍋料理には欠かせない長ネギの出荷が、長岡市でピークを迎えています。



長岡市高瀬町にあるJAえちご中越の作業場では『秋冬ネギ』の出荷に向け、皮むきや選別・箱詰めの作業が行われています。市内では18軒の農家が長ネギを作っていて、生産者によりますと今年は夏の猛暑の影響でやや細めですが、やわらかく味は甘いということです。



■長ネギ生産部会 小野塚重行さん

「気温が35℃を超えて土の温度はもっと高い中で、しっかりと根を張って育ったネギ。甘みが出てくる時季、寒くなった時季のネギはおいしい。」



長岡産の秋冬ネギは、「新潟県産やわ肌ネギ」として県内や首都圏に出荷されています。