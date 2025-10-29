29日(水)は次第に晴れ間が広がりましたが、空気は冷たいままでした。最高気温は、新潟市中央区は15.6℃、長岡市は14.7℃など、29日(水)は15℃前後のところが多くなりました。



冷える日が多くなり、各地で『紅葉』が進んでいます。

現在、笹ヶ峰高原や苗場ドラゴンドラ・奥只見湖周辺など山沿いは紅葉が見ごろを迎えています。また、長岡のもみじ園や阿賀野川周辺でも色づきが進んでいますので、もう少ししたら平地でも紅葉シーズンが始まりそうです。



さて、30日(木)はカラっとした秋晴れになりそうです。



◆30日(木)午前9時の予想天気図

本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。このため、県内は晴れる時間が長くなるでしょう。空気が乾燥しますので、火の取り扱いなどには十分に注意ください。



◆30日(木)の予想気温

最高気温は、山沿い・平地ともに18℃前後まで上がる見込みで、ここ数日のような寒さが少し緩むでしょう。

一方、30日(木)朝は今シーズン一番の寒さになるところがありそうです。最低気温は各地1桁の予想で、3～9℃と平地でも震える寒さになるでしょう。朝は、冬物の上着を着て暖かくしてお出かけください。



そして、30日(木)の晴れ間は貴重なものになりそうです。



◆週間予報

31日(金)は天気が下り坂になり、夕方ごろから雨の範囲が広がるでしょう。

11月1日(土)は雨の降り方が強まり、風も強まって荒れた天気になりそうです。

その先も、11月3日(月)ごろまで雨の降りやすい状態が続きますので、30日(木)の日差しをぜひ有効にお使いください。