ゆきぽよ「魔法みたい」テクニックいらずで束感まつ毛！愛用マスカラを紹介

ゆきぽよこと木村有希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【４年ぶりの復活】大人になったゆきぽよ 秋の毎日メイク 【ゆきぽよTV！】』を投稿。毎日メイクを披露する中で、愛用品も教えてくれました！

【関連記事】ゆきぽよ「これ以外使えない」220円で買えるベタ褒めメイクアイテム

■マスカラ

動画内で登場したのはこちら！

ETUDE/カールフィックスマスカラ 税込1,650円（公式サイトより）

まつ毛をカールし、束感のまつ毛が簡単に作れるというマスカラ！

木村さんは、こちらのマスカラブラシを縦にしながらまつ毛に塗布！そして通常通り並行に持ち、まつ毛を梳かすように仕上げており、塗り方にもこだわりが見えました。

また、使用感についても「何もしなくても、塗ってるだけで勝手に自然に綺麗に束感が作れる」とテクニック入らずでまつ毛メイクが完成するとコメント。その仕上がりに「まじ韓国コスメって魔法みたい」とまで語っていました！

■動画もチェック

動画内ではその他の愛用品も紹介しながら、メイクを披露！ぜひチェックしてみてくださいね。