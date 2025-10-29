»Ø¸¶è½Çµ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Æ¡×ÈþÍÆ²È¤âÀä»¿¡ª½©¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¥ê¥¥Ã¥É¥Á¡¼¥¯
»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤¬ÈþÍÆ²È¡¦ÂçÌî¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Ø¡ÚÆÍ·â¥Ý¡¼¥Á¡Û¤µ¤Ã¤·¡¼¹ßÎ×¤ÇÇú¾Ð¿À²ó ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¿È¤òÂç¸ø³«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÂçÌî¿¿Íý»Ò¡Û¡Ù¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¡¢°¦ÍÑÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û»Ø¸¶è½Çµ¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î¿ä¤·¿§¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤ò¾Ò²ð
¢£¥Á¡¼¥¯
Æ°²èÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¥¤¥ôŽ¥¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥óŽ¥¥Ü¡¼¥Æ/¥á¥¤¥¯¥ß¡¼¥Ö¥é¥Ã¥·¥å ¥ê¥¥Ã¥É 37¥Ô¡¼¥Á¥Ì¡¼¥É ÀÇ¹þ8,360±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
Çö¤Å¤¤Ê¤Î¤ËÌ©Ãå´¶¤È¹âÈ¯¿§¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ê¥¥Ã¥É¥Á¡¼¥¯¡ª
»Ø¸¶¤µ¤ó¤¬¤³¤Á¤é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤è¤Í¡×¡Öº£Æü¤Î¥Á¡¼¥¯¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ»þ¤Î»Ø¸¶¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤òÀä»¿¡ª
¤³¤ì¤Ë»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¡×¤È°¦ÍÑÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¿§Ì£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½©¤Ã¤Ý¤¤¿§Ì£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ù¡¼¥¸¥å¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Æ¡×¤È½©¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¥«¥é¡¼¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡Ö¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¤Î°¦ÍÑ¥³¥¹¥á¤â¾Ò²ð¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£