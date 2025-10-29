覚せい剤約5.4kgを密輸した罪などに問われている中国籍の男の裁判員裁判の初公判が開かれ、男は起訴内容を否認しました。



起訴状などによりますと、中国籍の李雨杭被告は2023年に何者かと共謀のうえ、ミャンマー連邦共和国から国際郵便などを使い覚せい剤約5.4kgを密輸した罪などに問われています。県警によりますと、県内で押収した覚せい剤の量としては過去4番目に多いということです。



29日の初公判で、李被告は「共謀してミャンマーから輸入しようとしていない。郵便物の中身が覚せい剤だと分からなかった」と述べ、起訴内容を否認しました。



検察は、冒頭陳述で「覚せい剤の受け取りや回収の取りまとめ役を担い、共謀して故意に覚せい剤を密輸した」と指摘。

一方、弁護側は「積極的関与はしておらず、重要な役割もしていない」と無罪を主張しています。



30日は被告人質問が開かれ、12月5日に判決が言い渡される予定です。