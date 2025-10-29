ÇÈÎÜ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¸þ°æ¹¯Æó¤Î»Ñ¤â¡¡¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡ÙÂè4ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÂè4ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§ÇÈÎÜ¡ßÀî±ÉÍûÆà¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡ÙÂè1ÏÃ¡¢TVer¤ÇºÆÀ¸¿ô300Ëü²óÆÍÇË
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦µÓËÜ²È¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTBS NEXT WRITERS CHALLENGE¡×¤ÎÂè1²ó¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±àÂ¼»°¤Î¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¡¦¥Þ¥ßー¡Ù¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¯¥é¥¤¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÈÊì¿Æ¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£
¡¡W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÈÎÜ¤ÈÀî±É¤Î¤Û¤«¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ÃÓÂ¼ÊËºÌ¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢³Þ¾¾¾¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤ÎÃ´Ç¤¶µ»Õ¡¦ÃÒÌé¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤Ë¤È¤¦¤È¤¦¡È¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡É¤È¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤ØÎµÇÏ¡Ê¸þ°æ¹¯Æó¡Ë¤¬¸½¤ì¡Ä¡Ä¡£ÌøÏÂ³Ø±à¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¼çºÅ¤ÇÌÏµ¼Å¹¤ò³«¤¯ÆÃÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Çー¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·°¤¬Îè¹á¡ÊÌîÏ¤²ÂÂå¡Ë¤È·ã¤·¤¤µÄÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤æ¤ê¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤¬´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¼ý¤Þ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌÏµ¼Å¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿çý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥åー¥¹¤Î¤ªÅ¹¤ò³«¤±¤Ð¤¤¤¤¤ÈÄó°Æ¡£¤µ¤é¤Ë·°¤ÎËå¤Èµ¶¤ê¡¢¤¤¤í¤Ï¤È°ì½ï¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Çー¤Ø¤Î»²²Ã¤ò·è¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ççý³¤·Ã¤Ï»×¤ï¤Ì¿ÍÊª¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÃÒÌé¤ËÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë·°¤ä¡¢ÎµÇÏ¤Èçý³¤·Ã¤Î¥×¥ì¥¼¥óÉ÷·Ê¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë