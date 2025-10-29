妙高市で進む大型リゾート開発の第一段階として、国際的な高級ホテルの進出が決まりました。



外資系ファンドPCG(ペイシャンス・キャピタル・グループ)は、妙高高原エリアを中心に今後10年ほどで2000億円を投じる大型リゾート開発を計画しています。その第1弾として、妙高杉ノ原スキー場周辺に建設を予定するホテルブランドについて、イギリスのホテル大手『IHG』が展開する『シックスセンシズ』に決定したと発表しました。



ホテル名は『シックスセンシズ妙高』とし、2026年4月の着工・2028年シーズンのオープンを予定しています。ホテルは7階建てで、スイートを含めた全57室。「山麓の景観を再生し、自然と調和する」をコンセプトとし、建築家の隈研吾さんらが設計を指揮するということです。



花角知事も先週の会見で期待を述べました。



■花角英世知事

「すごいブランドという印象。入口が妙高のリゾートでも、そこから(周辺に)人が流れてつながる・回遊する。そうした動きを作っていきたい。」



PCGのケン・チャンCEOは、「世界に誇るマウンテンリトリートとして発展させることに強い情熱を注いでいる」とコメントしています。