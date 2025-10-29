茨城県は、10月29日から来年2月まで、茨城県産ブランド豚肉「常陸の輝き」を使ったとんかつを都内の約10店舗で提供する「とんかつベス豚グランプリ金賞受賞記念 常陸の輝きとんかつフェア」を順次開催する。10月28日には、フェア参加店舗の一つである「とんかつ大志」で、「常陸の輝き」を使用したとんかつ定食を味わう試食会が行われた。



「常陸の輝き」のロースかつとひれかつ

「茨城県産ブランド豚肉『常陸の輝き』は、茨城県の養豚関係者が一体となってつくり上げたブランド豚肉。2018年から販売を開始し、今年9月に行われた全国6産地のブランド豚（あぐー、オリーブ豚、かごしま黒豚、上州麦豚、TOKYO X、常陸の輝き）のとんかつを食べ比べ一般参加者の投票でNo.1を決めるグルメイベント『とんかつベス豚グランプリ』では、『常陸の輝き』が第2位の金賞を受賞した。これを記念し、10月29日から来年2月まで、都内の約10店舗で、とんかつベス豚グランプリ金賞受賞記念『常陸の輝き とんかつフェア』を開催する」と、茨城県営業戦略部販売戦略課 中原氏が今回のフェアの主旨について紹介した。



「常陸の輝き」のとんかつ

次に、茨城県農林水産部畜産課 主任 藤原望氏が、「常陸の輝き」について説明した。「『常陸の輝き』は、茨城県畜産センター養豚研究所で約7年間の研究を重ねてつくり上げたブランド豚肉となる」と、「常陸の輝き」について解説する。「ランドレーズ種に大ヨークシャー種をかけ合わせた豚を母豚とし、デュロック種系統豚『ローズD−1』を父豚として掛け合わせた『三元豚』となる」と、血統について説明する。



常陸の輝きロースかつ定食150g

「県、生産者、飼料メーカーが協力し、専用飼料を開発。飼料の主な原料は、トウモロコシ、飼料米などの穀類、小麦、大麦などの麦類を使用。これに筋肉内脂肪含有量を高めて肉質を柔らかくなるようアミノ酸バランスを調整。脂肪の質を良くして肉の旨味を増やすため麦類を10％以上配合した。さらに、腸内環境を改善し肉の香りを良くするため乳酸菌を添加した。ドリップロスを低減しジューシーな肉にするためビタミンEを添加している」と、こだわりの専用飼料で育てられた豚が「常陸の輝き」になると教えてくれた。「肉質はロース内の筋肉内脂肪含有量（サシ）の平均値が概ね4.0％以上であることが特長で、県内の7軒の養豚場で生産されている」と、出荷された豚を定期的に肉質検査を行うなど、生産者が豚肉の仕上がりを確認しながら、品質の安定化や、さらなる美味しさを追及していると話していた。



「とんかつ大志」の店主 野溝大志氏

「常陸の輝き」の品質については、フェアに参加する「とんかつ大志」の店主 野溝大志氏が説明した。「肉質はとても柔らかく、包丁もすーっと切れていく豚肉となっている」と、柔らかさが他の豚肉とは大きく違うのだと説明する。「フェアでは、ロースとひれをとんかつ定食で提供する。肉色がピンク色のため、味が薄いのではないかと思われるかもしれないが、非常に旨味が濃い豚肉となっている」と、サシが他の豚肉に比べて多いため、ピンク色であるが、しっかりと旨味が感じられるのだとアピールしていた。



「常陸の輝き」は、すーっと切れるやわらかさが特長

先月30日に都内にて、「とんかつベス豚グランプリ」の結果発表・表彰式イベントが行われた。全国6産地の名だたるブランド豚による熾烈な戦いが繰り広げられた結果、「常陸の輝き」は見事、第2位にあたる金賞を受賞した。審査員からは、「甘い香りがあって肉味が濃く、まさにとんかつに合う豚肉」と、全国のブランド豚の中でもトップクラスの美味しさとして高い評価を得たという。



常陸の輝きヒレかつ定食150g

茨城県と生産者が協力して開発した銘柄豚肉「常陸の輝き」。一般の豚肉に比べて霜降りが多く、やわらかな肉質が特長。専用の飼料でじっくりと育てることで、旨味や甘味のもととなるアミノ酸が豊富に含まれ、「やわらかさ」「旨味の強さ」「香りの良さ」が三拍子そろった逸品に仕上がっている。

［とんかつベス豚グランプリ金賞受賞記念「常陸の輝き とんかつフェア」開催概要］

開催期間：10月29日（水）〜来年2月まで（予定）

実施店舗：都内とんかつ店約10店舗

内容：茨城県産ブランド豚肉「常陸の輝き」を使用したとんかつメニューの提供

※フェアの詳細は、いばらき食と農のポータルサイト「茨城をたべよう」で順次案内する

茨城県営業戦略部販売戦略課＝https://www.ibaraki-shokusai.net

いばらき食と農のポータルサイト「茨城をたべよう」＝https://www.ibaraki-shokusai.net/topics/detail/18191