「プレーヤー２〜彼らの戦争〜」

10月に49歳を迎えたトップ俳優、ソン・スンホン。長いキャリアを重ねてもなお、尽きることのない彼の挑戦心と進化には常に驚かされる。記憶に新しいのは、今年6月に日本公開された映画「秘顔-ひがん-」で見せた情熱的な演技だ。大胆かつ官能的なラブシーンは大きな反響を呼び、トップスターの地位に甘んじることなく、新境地を切り開く俳優としての貪欲さを見せつけた。

そんなソン・スンホンが天才詐欺師に扮した2019年のドラマ「プレーヤー 〜華麗なる天才詐欺師〜」の続編「プレーヤー２〜彼らの戦争〜」が、11月8日(土)よりKNTVにてＴＶ初放送される。

ソン・スンホンらが６年ぶりに集結！「プレーヤー２〜彼らの戦争〜」 (C) STUDIO DRAGON CORPORATION

6年ぶりに再びソン・スンホンが演じるのは、端正なルックスに天才的頭脳、巧妙な話術を併せ持ち、詐欺の作戦立案から実行までを完璧にこなすカン・ハリ。シーズン1では、チームの中心的存在であるカン・ハリとその仲間(プレーヤー)たちが権力者から汚れたカネを奪い、痛快な復讐劇を遂行した。

シーズン2では、チームの命運を握る謎の女性スミン(オ・ヨンソ)や、作戦の失敗により亡くなった仲間の妹、チャ・ジェイ(チャン・ギュリ)ら、新たなキャラクターと濃密なストーリーが加わり、国境を越えた危険なミッションに挑む。

「プレーヤー２〜彼らの戦争〜」制作発表SP (C) STUDIO DRAGON CORPORATION

「プレーヤー」シリーズの大きな魅力は、シリアスな復讐劇とは一線を画した軽快なチームプレーだ。本作の制作発表会でソン・スンホンは「シーズン1よりシーズン2がもっと面白い」と断言。「久しぶりのメンバーたちと一緒に楽しく撮影した」と明かしており、詐欺師、ハッカー、ファイター、ドライバーなど各分野の天才が連携し、ターゲットを鮮やかに追い詰めるさまは、前作を超えるスケール感と爽快さだ。

「プレーヤー２〜彼らの戦争〜」 (C) STUDIO DRAGON CORPORATION

ソン・スンホンの演技もパワーアップしている。物語の舞台や標的がより巨大化したシーズン2は、カルト宗教組織への捜査など複雑な構図が描かれる。その中には、カン・ハリが別人に変装して内部へ潜入するシーンも。彼の根底にあるクールさは維持しつつ、単に外見を変化させただけではない、質の高い二重構造演技にも注目だ。ターゲットとの対決局面で見せる、詐欺師として心理の読み合いをする繊細な目線や息遣いもソン・スンホンならではの演技の機微を感じる。

「プレーヤー２〜彼らの戦争〜」 (C) STUDIO DRAGON CORPORATION

「プレーヤー２〜彼らの戦争〜」 (C) STUDIO DRAGON CORPORATION

この6年の間には、ハードなアクションに挑んだスリラー「ボイス4〜112の奇跡〜」や、正統派なイメージを覆す悪役を演じた「配達人 〜終末の救世主〜」などで磨いた演技経験が、より多面的で魅力的なキャラクターへの再構築に生きているのは間違いない。歳月と共に深まる演技が光る「プレーヤー２〜彼らの戦争」で、最高のチームが魅せる快感に酔いしれたい。

「プレーヤー２〜彼らの戦争〜」 (C) STUDIO DRAGON CORPORATION

文＝川倉由起子

放送情報

プレーヤー２〜彼らの戦争〜

放送日時：2025年11月8日(土)20:00〜

※毎週(土)20:00〜(2話連続放送)

「プレーヤー２〜彼らの戦争〜」制作発表SP

放送日時：2025年11月2日(日)19:30〜

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ