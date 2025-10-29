¾®£±ÃË»ù¤¬Ãø¤·¤¿à¥Þ¥Þ¤Î¹¶Î¬ËÜá¤Ë15Ëü¿ÍÇË´é¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Ä¤±Êý¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é...¡×
¡Ö¥Þ¥Þ¤ËÅÜ¤é¤ì¤¹¤®¤¿Â©»Ò¤¬¡Ø¥Þ¥Þ¤Î¹¶Î¬ËÜ¡Ùºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û775.7ËüÉ½¼¨¡¢15Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¥Þ¥Þ¹¶Î¬ËÜáÃæ¿È¤Ï¡©
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥³¥Ë¡Ê¡÷sn15papa¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î4Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¡Ê7ºÐ¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¼êÉÁ¤¤ÇÀ©ºî¤·¤¿1ºý¤Îà¹¶Î¬ËÜá¡£
É½»æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤Þ¤Ç¡¼¤¹¡×¡Ö¤³¤¦¤ê¤ã¤¯ËÜ¡×¤È¤¤¤¦»Ò¶¡¤é¤·¤¤Ê¸»ú¤È¡¢Î¾¼ê¤ò¤¢¤²¤¿¿Í¤Î³¨¤¬¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¹¶Î¬¾ðÊó¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È......¡£
µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°¦¤À¤Ã¤¿¡ª¡©
¼åÅÀ¤Ï¡Ö¤á¡×(ÌÜ)¡¢À¸Â©¾ì½ê¤Ï¡Ö¤Õ¤È¤ó¡×¡£
¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¡×¡¢¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÂÖ¡Ê¡©¡Ë¤¬£±¥Ú¡¼¥¸¤º¤ÄµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹¶Î¬ËÜÃø¼Ô¤ÎÉã¡¢·ó¡¢¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¥³¥Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï½ÉÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÊì¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¹¶Î¬ËÜ¤òÀ©ºî¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¹¶Î¬ËÜºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¥³¥Ë¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¶Î¬ÂÐ¾ÝËÜ¿Í¤Ë¤â¥É¥ä´é¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£
¡Ö¡Ø¸«¤»¤¿¤é°ÕÌ£¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¼¡Ù¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤Ë¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥³¥Ë¤µ¤ó¡Ë
¾®¤µ¤Êºö»Î¤ÎÀïÎ¬À¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹²áÄø¤Î¤è¤¦¤À¡£
²ÈÂ²¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤Î¹¶Î¬ËÜ¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï15Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤¸¤ã¤¯¤Æ¤ó¡Ø¤á¡ÙÌÜÄÙ¤·¤«¤éÆþ¤ë¥¬¥Á´¶¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Ä¤±Êý¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¹¶Î¬ËÜ¤Ê¤é¤Ì¿Þ´Õ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï°ìÅÙ¹¶Î¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í?¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÇ®°Õ¤Ç½ÉÂê¤äÊÒÉÕ¤±¤Ë¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤Ð¡¢Ãí°Õ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤À......¡£(¥é¥¤¥¿¡¼:Met)