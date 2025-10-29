Âç¿¹Ì÷»Ò¡¡È¬¾æÅç¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¡¡ÂæÉ÷±Æ¶Á¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¡ÖÉü¶½¤Þ¤Ç¤Þ¤À»þ´Ö¤¬É¬Í×¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂç¿¹Ì÷»Ò¡Ê38¡Ë¤¬11·î15Æü¤ËÅìµþ¡¦È¬¾æÅç¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖÂç¿¹Ì÷»Ò¤Î½©µÙ¤ß2025¡×¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬29Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ëÈ¬¾æÅç´ë²è¤Î¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂæÉ÷22¹æ¡¢23¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢Éü¶½¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡£
¡¡È¬¾æÅç´ë²è¤Ï¡ÖÂç¿¹Ì÷»Ò¤Î½©µÙ¤ß2025¤ÏÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷22¹æ23¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÉü¶½¤Þ¤Ç¤Þ¤À»þ´Ö¤¬É¬Í×¤ÊÃÏ°è¡¢¿¦¶È¡¢À¸³è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃæ»ß¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ßÉ¬¤º¤Þ¤¿Âç¿¹Ì÷»Ò¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎÅç¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¤â¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡ÖÂæÉ÷22¹æ¡¦23¹æ¤ÇÈïºÒ¤µ¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿È¬¾æÅç¤Ç¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£