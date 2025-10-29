2025年10月30日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
浪費欲が強まりそう。人につられて使い過ぎないように！
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
家族に隠し事がバレそう。ムキにならず、素直に謝って。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
不調ながら、身ぎれいにすることを心掛けると運気改善に。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
おねだり運が好調。親や親戚に頼ると望みがかないそう。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
気のゆるみがトラブルのもとに。最後まで丁寧に進めて。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
予定は未定と考えよう。ハプニングを楽しむゆとりが大事。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
インターネットに思わぬ収穫が。ネットサーフィンにツキあり。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
目上の人に誤解されそう。真面目さをアピールして名誉挽回を。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
目立つ言動が裏目に……。今日は控えめに過ごすのがポイント。
3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ハイレベルな知識が身に付く日。読書が幸運を呼ぶカギに。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
自分のためにお金を使おう。出費は痛くても後で役立つはず。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
遊びの予定を友人に確認してみよう。いい話が聞けそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ)