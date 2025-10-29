今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年10月30日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


浪費欲が強まりそう。人につられて使い過ぎないように！

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


家族に隠し事がバレそう。ムキにならず、素直に謝って。

10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


不調ながら、身ぎれいにすることを心掛けると運気改善に。

9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


おねだり運が好調。親や親戚に頼ると望みがかないそう。

8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


気のゆるみがトラブルのもとに。最後まで丁寧に進めて。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


予定は未定と考えよう。ハプニングを楽しむゆとりが大事。

6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


インターネットに思わぬ収穫が。ネットサーフィンにツキあり。

5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


目上の人に誤解されそう。真面目さをアピールして名誉挽回を。

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


目立つ言動が裏目に……。今日は控えめに過ごすのがポイント。

3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


ハイレベルな知識が身に付く日。読書が幸運を呼ぶカギに。

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


自分のためにお金を使おう。出費は痛くても後で役立つはず。

1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


遊びの予定を友人に確認してみよう。いい話が聞けそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ)