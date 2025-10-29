「海老蔵襲名、見たいなあ」市川團十郎、息子の本番前の様子を公開！ 「麻央さんも天国で喜ばれている」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは10月28日、自身のInstagramを更新。息子・新之助さんの舞台本番前の様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】市川團十郎の息子・新之助の本番前の様子
ファンからは「キマってますね」「大人になりましたね」「また一段と頼もしくなられて」「背中がとても大きく感じます」「キリッとなさって素晴らしいです」「麻央さんも天国で喜ばれていることでしょう」「新之助さんの海老蔵襲名、見たいなあ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「背中がとても大きく感じます」團十郎さんは「助六 出端 本番前の様子」とつづり、3枚の写真を投稿。新之助さんの舞台本番前の様子です。後ろ姿や横顔ですが、緊張感や真剣さが伝わってきます。特に2枚目の横顔ショットはきりっとした表情が格好いいですね。
「昨日一人で京都まで来て稽古をつけて下さいと」18日の投稿で「月末 勸玄 新之助 助六の出端を勤めます」と報告していた團十郎さん。練習中と思われる新之助さんの姿も写真で公開しています。また「昨日一人で京都まで来て稽古をつけて下さいと、自覚が出てきたのかな」とエピソードも紹介。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
