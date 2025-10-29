俳優の堺雅人（52）が29日、都内で主演映画「平場の月」（監督土井裕泰、11月14日公開）の完成披露試写会に出席した。

朝倉かすみ氏による20万部を突破した同名小説が原作。妻と別れ、慎ましく暮らす青砥（堺）が、中学時代の初恋相手・須藤（井川遥）と30年ぶりに再会し、互いに引かれ合っていくラブストーリー。8年ぶりの映画主演となった堺だったが、公開を迎えるにあたって感想を問われると、「僕以外はよかった。自分は冷静に見れないから！」とぶっちゃけ、会場の雰囲気を和ませた。

その中でも「特に、この2人はいいから！」と、中学時代の青砥と須藤を演じた坂元愛登（16）と一色香澄（15）の演技を絶賛。来場した観客に「楽しみにしていてください。本当に若いっていいなあと思いました」と語りかけた。

また、完成した映画についても「撮影中も原作を読んだ時も、後からいろんなことを思い出す、じわじわくる物語」としみじみ。「ふとした時…お風呂入った時とか、家事の合間であれ、なんだったんだろう？っていう瞬間があって。後から押し寄せる波のようにじわじわくる物語。この後も末永く愛していただけたらと思います」と期待を込めた。