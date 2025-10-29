2024年1月に発生した能登半島地震を踏まえて、29日、環境省は人とペットの災害対策ガイドライン改訂に向けた1回目の検討会を開きました。

環境省は29日、人やペットの災害対策について有識者らによる「人とペットの災害対策ガイドライン」の改訂に向けた1回目の検討会を行いました。

現在のガイドラインは、自治体などが地域に応じた独自の災害マニュアルなどを検討する際の参考になるように、2018年に改訂されたものです。

環境省は2011年の東日本大震災でペットの避難生活や放浪などが問題になったことから2013年に初めてガイドラインを策定。

その後、2016年におきた熊本地震の経験を踏まえて2018年に現在のガイドラインへ改訂が行われています。

29日に行われた第1回検討会では、能登半島地震での対応課題として、事前に定められていたペットとの避難方法が具体的でなかったことや、災害時にペットが必要な備蓄の不足、飼い主に対する避難所の周知不足などがあげられました。

さらにペットとの避難において「同行」「同伴」「同室」など言葉が混在し周知するにあたって分かりにくいという指摘もあり、ガイドラインの中で用語を再定義する必要があるとの意見も出されました。

今後は来年3月までに3回の検討会がおこなわれガイドライン改訂を目指すとしています。