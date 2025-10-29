いい恋を育てる“5つの要素”って？【なごみ】直伝の「愛され続けるヒケツ」に迫る♡
令和のハッピーガール代表で恋の成功者であるなごみさんがRayに登場！そこで今回は、なごみさんの気になる「恋バナ」を美ビジュアルとともにお届けします。お互いを尊重することや、自分磨きなど、月日を重ねても愛し愛される関係を築くヒケツに注目してみて♡
なごみ的コイに必要なこと
つきあって7年、結婚して1年。月日を重ねても愛し愛される関係を築いているなごみさんに、いい恋を育てるための5つの要素を教えてもらいました♡
Check! お互いの意見を尊重する
「大好きな人とでも価値観は絶対に違うと思うので、話しあいをして、お互いが感じていることをちゃんと伝えるようにしています。
そのときにどちらの意見も尊重するってことがすごく大事だと思います。そうすればケンカをしてもその日のうちに仲直りできます♡」
Check! 自分磨きを怠らない
「つきあう期間や一緒にいる時間が長くなっても、好きな人に可愛いと思ってもらえるように、自分磨きは全体的に気をつけています。
もちろん人間なのでオンとオフも必要だけど、私は美容全般が好きなので肌ケアや似あうメイク探しは楽しみながらやっています。
可愛いと言ってもらえたらやっぱりうれしいし、恋にもいいハズ！」
Check! 自分を愛してあげる
「自分のことをちゃんと愛していないと、相手のことも愛せないんじゃないかと思っているので、自分自身の努力はきちんと認めてあげるようにしています。
そうすることで自己肯定感が高まるし、表情までよくなると思います」
Check! コミュニケーション
「1日にあったこととか、ちょっとしたことでも話してコミュニケーションをとるのってすごく大事。
私はおしゃべりが好きなので、話しているだけでも楽しいし、一緒に笑えるし、話すことで相手の気持ちやテンション感もわかるから、変化の気づきにもなると思います」
Check! 相手の好きを取り入れる
「大切なデートの日や美容院でイメチェンする日は相手に相談して、どっちが好き？と聞くようにしています。
基本は自分の“好き”がベースにあるけど、特別な日は相手ファーストだよって伝える意味でも、寄り添うことが重要なのかな、と！
自分が寄り添えば、相手も寄り添ってくれるし相乗効果が生まれる気がします♡」
なごみ
なごみ●2000年3月2日生まれ、兵庫県出身。カップルYouTuberの先駆け的存在で、昨年秋『なこなこチャンネル』のこーくんとめでたく結婚。
現在は、モデルやコスメプロデュースなど、幅広い分野で活躍中。
撮影／須江隆治（See）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／福岡玲衣（Ｗ）取材・文／アンドウヨーコ
Ray編集部 編集長 山本八重