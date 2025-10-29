【Figuarts ZERO Touche Métallique ダブルマジンガー】 10月29日 発表 2026年欧州先行発売予定

BANDAI SPIRITSは、スタチュー「Figuarts ZERO Touche Métallique ダブルマジンガー」の商品化を10月29日に発表した。また、2026年欧州先行発売を予定している。

本商品は「マジンガーZ」と「グレートマジンガー」を同社スタチューライン「Figuarts ZERO Touche Métallique」で立体化したもの。「Figuarts ZERO Touche Métallique」は「メッキ塗装」と通常塗装のハイブリッド彩色による「金属感」溢れる仕上げ、

各キャラクターの「躍動感」を卓越した造形技術で再現。

そびえたつ鉄（くろがね）の城と偉大な勇者が並ぶ大迫力の立体化となっている。

(C) Dynamic Planning