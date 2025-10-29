マジンガーZとグレートマジンガーが並ぶ「Figuarts ZERO Touche Métallique ダブルマジンガー」が商品化決定
【Figuarts ZERO Touche Métallique ダブルマジンガー】 10月29日 発表 2026年欧州先行発売予定
本商品は「マジンガーZ」と「グレートマジンガー」を同社スタチューライン「Figuarts ZERO Touche Métallique」で立体化したもの。「Figuarts ZERO Touche Métallique」は「メッキ塗装」と通常塗装のハイブリッド彩色による「金属感」溢れる仕上げ、
BANDAI SPIRITSは、スタチュー「Figuarts ZERO Touche Métallique ダブルマジンガー」の商品化を10月29日に発表した。また、2026年欧州先行発売を予定している。
各キャラクターの「躍動感」を卓越した造形技術で再現。
そびえたつ鉄（くろがね）の城と偉大な勇者が並ぶ大迫力の立体化となっている。
メッキ塗装と通常塗装のハイブリッド彩色による金属質感が特徴の「Figuarts ZERO Touche Métallique(トゥシェ メタリーキ)」シリーズに #マジンガーZ と #グレートマジンガー の共闘を立体化した「ダブルマジンガー」が登場！
詳細は後日公開予定。続報を待て!!
※2026年欧州先行発売予定#メタリーキ pic.twitter.com/X2Uw8D8KhE
(C) Dynamic Planning