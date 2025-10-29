走りはしっかり小さな「ベンツ」

圧巻の航続距離が主張される、バッテリーEVとなった新しいメルセデス・ベンツCLA。走りは、しっかり小さな「ベンツ」らしい。後輪駆動で271psを発揮する、250＋の速さは驚くほどではないものの、不満なし。求めたスピードを得やすい。

【画像】EVを次のフェイズへ メルセデス・ベンツCLA 250＋ サイズの近いモデルはコレ！ 全126枚

全力加速を求めると、2速ATの変速をうっすら感取できる。ステアリングコラムから伸びるシフトセレクターの先端には、パワーボタン。だが、必要に応じてシステムがフルパワーを引き出すため、あえて押す必要性は低いだろう。



メルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・エディション（英国仕様）

ブレーキは、新開発のバイワイヤ・システム。スポンジーなペダルの感触とはお別れし、自然な踏み心地を得ている。回生ブレーキは、シフトセレクターを前後に倒すと調整可能。惰性走行やワンペダルドライブにも対応する。

後輪駆動で、ステアリングホイールの反応は線形的。キックバックは殆どない。コンフォートとエコ・モードでは少し軽すぎ、スポーツ・モードでは細かな感触が薄くなる印象ながら、不満を抱くほどではないだろう。

シャシー能力の高さを物語る落ち着き

乗り心地は、条件の厳しい英国の一般道でも良好。荒れたアスファルトでも落ち着きは保たれ、凹凸の存在を強くは感じさせない。シャシー能力の高さを物語るように。

ボディが浮き上がるような、大きな起伏がある高速道路でも印象は変わらず。コンフォート・モード時は少し姿勢制御を引き締め、スポーツ・モード時は逆にしなやかさを高めても良さそうだが、殆どのユーザーは気に留めないと思う。



メルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・エディション（英国仕様）

乾燥した路面なら、後輪駆動でもトラクションに不足なし。ツインモーターで四輪駆動の350 4マティックにも短時間試乗したが、一層安定性は優れていた。天候を問わず、目的地へ短時間で到着できそうだ。

多くのメルセデス・ベンツと同様に、アダプティブ・クルーズコントロールの制御は安定。滑らかに速度が変化し、反応は機敏で、ヤキモキすることはなさそう。運転支援システムの不要な機能は、簡単にオフにできる。

モデル3のアドバンテージは遂に薄れた

現状では、急速充電器は電圧800Vのものだけが利用可能で、最大320kWまで対応する。だが2026年には、400Vの急速充電にも対応するオプションが提供されるという。

試乗したAMGライン・エディションのCLA 250＋で得た電費は、平均7.7km/kWh。カタログ値に迫る数字で、満充電なら660km近く走れる計算になる。短い試乗ではあったが、ツインモーターの350 4マティックが同等の電費だったことにも、驚かされた。



メルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・エディション（英国仕様）

後輪駆動のテスラ・モデル3 ロングレンジは、カタログ値で7.4km/kWhを誇ってきた。そのアドバンテージは、遂に薄れることになった。

試乗車の価格は、英国では4万9375ポンド（約1007万円）。AMGライン・プレミアムエディションは、5万1770ポンド（約1056万円）へ上昇する。上位グレードになるほど、お得感が出るように思う。

EVを次のフェイズへ押し上げる意欲作

メルセデス・ベンツにとって画期的なEVといえる、新しいCLA。電費や航続距離、急速充電などをモデル3は強みとしてきたが、それを凌駕する実力を有することは間違いない。もちろん、BMWやヒョンデなど、EVへ積極的なメーカーのどんなモデルよりも。

スタイリングは、ブルーノ・サッコ氏の時代ほどに、記憶に残るものとはいえないかもしれない。インテリアも、特別感は少々薄いといえる。近年のメルセデス・ベンツへ求められる特長を、取り戻したとまではいえないだろう。



メルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・エディション（英国仕様）

それでも筆者は、技術的にも運転体験でも、2025年に試乗したモデルで最も強い衝撃を受けた。EVを次のフェイズへ押し上げた、といっても過言ではない。

◯：突出した電費と航続距離 速い急速充電能力 乗り心地と操縦性のバランス 走行時の静寂性 運転のしやすさ 扱いやすいインフォテインメント・システム

△：やや特別感の薄いインテリア 狭めの車内空間

メルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・エディション（英国仕様）のスペック

英国価格：4万9375ポンド（約1007万円）

全長：4723mm

全幅：1855mm

全高：1468mm

最高速度：209km/h

0-100km/h加速：6.7秒

航続距離：778km

電費：8.0km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1980kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：85.0kWh

急速充電能力：320kW（DC）

最高出力：271ps

最大トルク：34.0kg-m

ギアボックス：2速オートマティック／後輪駆動