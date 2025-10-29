『グラブル』×『エヴァ』コラボ決定 碇シンジ、綾波レイ、アスカ…登場キャラ8人のイラスト公開
ゲーム『グランブルーファンタジー』と『エヴァンゲリオン』がコラボレーションし、イベント「エヴァンゲリオン 蒼の絆、空の幻想」が11月5日より開催されることが決定した。イベントの詳細は11月4日に発表される。
【画像】グラブル顔のアスカやカオルたち！公開された『エヴァ』コラボイラスト8枚
コラボレーションイベントで登場するキャラクターは以下の通り。あわせてイラストが公開された。
碇シンジ（CV：緒方恵美）
綾波レイ（CV：林原めぐみ）
式波・アスカ・ラングレー（CV：宮村優子）
渚カヲル（CV：石田彰）
真希波・マリ・イラストリアス （CV：坂本真綾）
葛城ミサト （CV：三石琴乃）
赤木リツコ（CV：山口由里子）
伊吹マヤ（CV：長沢美樹）
『エヴァンゲリオン』は、1995年のTVシリーズ放送で社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』が原作。2007年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動し、『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は新劇場版シリーズの第4部であり、完結編となる。2021年3月8日に公開し、最終興行収入102.8億円、観客動員673万人を記録した。
『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる30周年フェスイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」が2026年2月21日〜23日の3日間、横浜アリーナでの開催が決定している。
