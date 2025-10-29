ほぼ白紙から設計された新型CLA

新しいメルセデス・ベンツCLA ウィズEQテクノロジーは、英国で市販されるバッテリーEVで最長の航続距離を誇る。実に、85.0kWhの駆動用バッテリーで778km。また価格は4万5615ポンド（約930万円）からで、テスラ・モデル3のロングレンジ版へ並ぶ。

【画像】EVを次のフェイズへ メルセデス・ベンツCLA 250＋ サイズの近いモデルはコレ！ 全127枚

アメリカには、ルーシッド・エアという更に長い航続距離を主張するモデルもある。だが、遥かに大きいボディを持ち、駆動用バッテリーも巨大。メルセデス・ベンツは、エネルギー効率を最大限に伸ばすことへ注力している。



メルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・エディション（英国仕様）

電費は、カタログ値で8.0km/kWh。少ないエネルギーで大きな仕事を得るという考えは、技術者なら当たり前のものかもしれない。だが、その実現は簡単ではない。

果たして、CLAはほぼ白紙の状態から設計された。プラットフォームもまったく新しい。EVを主軸に開発されたものの、ハイブリッドにも対応し、ドイツ南西、ラシュタットの同じラインで生産も可能だという。

滑らかなカーブを描くボディはCd値0.21

CLAで注目すべき新技術が、駆動用モーター。高効率なシリコンカーバイドを用いたインバーターを採用し、リアに載るユニットには2速ATが組まれる。モーターは幅広い回転域で高いトルクを生み出すが、低速域と高速域での効率を求めた結果だという。

制御電圧は800V。これにより、ケーブルを細く軽量にでき、急速充電は最大320kWへ対応する。四輪駆動の場合、前側にもモーターが追加されるが、高効率な同期ユニットを採用。必要ならクラッチでタイヤと切り離し、ロスを減らしている。



メルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・エディション（英国仕様）

効率が追求されたのは、少し癖がある、滑らかなカーブを描くボディも同じ。最も空気抵抗の小さい仕様なら、Cd値は0.21とのこと。AMGラインで大径ホイールを選んでも、0.24と低抵抗。サスペンションのアームにも、エアロカバーが備わる。

英国市場で先に提供されるのは、後輪駆動のCLA 250＋。追って四輪駆動の350 4マティックが続く。駆動用バッテリーは、小容量な58kWhユニットも追加予定とのこと。

デジタル技術が全面に広がる壮観な眺め

インテリアは、近年のメルセデス・ベンツの様式を踏襲。ダッシュボード正面はフラットなパネル状で、サーフボードを置いたよう。そこには、10.3インチのメーター用モニターと、中央と助手席側へ14.0インチのタッチモニターが実装される。

助手席側はオプションだが、デジタル技術が全面に広がる眺めは壮観。目新しい反面、プレミアムさとは一致しないようにも思う。内装の特別感は限定的だろう。



メルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・エディション（英国仕様）

ソフトウエアは最新だが、馴染みあるインターフェイスで扱いやすい。ホーム画面はナビのマップで、表示エリア下部にエアコンなどのショートカットが並ぶ。主な機能は1・2回のタップで操作可能。シートヒーターは、メニューを掘り下げてオンにする。

チャットGPTとグーグル・ジェミニを利用した、音声操作にも対応。認識力は高く、話せばシートヒーターをオンにしてくれるが、最寄りの充電器の空き状況は教えてもらえなかった。純正のナビは優秀といえるが。

期待より狭い車内 排熱を利用するエアコン

シートの座り心地は素晴らしい。フロアが低めで、スポーティなドライビングポジションを選ぶこともできる。ボディサイズはBMW i4よりひと回り小さい程度だが、車内は期待より狭いと感じた。とはいえ、後席にも大人は快適に座れる。

荷室容量は405L。フロントのボンネット下にも、101Lの収納がある。沢山の荷物を運びたい場合は、シューティングブレークの登場を待つのが良さそうだ。



メルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・エディション（英国仕様）

ドアハンドルはポップアウト式だが、非常時に備えドアのラッチはケーブルで操作される。万が一、非常時に電源が失われても、ドアを開閉できるようにするためだ。

エアコンは、高効率なヒートポンプ式。ドライブトレインの排熱を利用する機能が備わる。運転席側のパワーウインドウ・スイッチは、2つだけ。後ろの窓を開くには、都度切り替える必要がある。

走りの印象とスペックは、メルセデス・ベンツCLA 250＋（2）にて。