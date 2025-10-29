俳優の草磲剛さんが愛犬との「お別れ」を「新しい地図」の公式サイトで公表しました。



【写真を見る】【 草磲剛 】 愛犬との別れを報告 「クルミちゃんが天国に旅立ちました」 「1年前ぐらいから病気と戦い」「8年と9ヶ月」「計り知れないほどの大きな幸せを僕にくれました」





公式サイトでは「NAKAMAの皆様へ とても悲しいご報告です」「先月の23日に、クルミちゃんが天国に旅立ちました。」と、報告。



続けて「1年前ぐらいから病気と戦い、最後の最後まで僕に精一杯の元気を見せてくれていました。NAKAMAの皆様にも、たくさん可愛がっていただき、心から感謝しています。ありがとうございます。」と、綴りました。







そして「8年と9ヶ月。時間では計り知れないほどの大きな幸せを僕にくれました。」「本当に強い子で、たくさんの勇気も貰いました。」「命の儚さ尊さを、目の前で感じることができました。」悲しみは、いつ癒えるかわかりませんが、それ以上の楽しい事、幸せな事、ポジティブな気持ちが僕の胸の奥にずっしりと残っています。」と、記しました。





最後に、草磲剛さんは「いつか必ずまた会えるよね、クルミちゃん。僕たちは、もうしばらく、こっちの世界で自分の命を燃やして、クルミちゃんが 教えてくれた通りに、精一杯自分の人生を全うします。僕はクルミちゃんと出会えて本当に幸せでした。」「ありがとう、クルミちゃん。」と、その思いを綴っています。









