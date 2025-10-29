森ビルは２９日、東京都港区の虎ノ門、麻布台地区で再開発を進めていた「麻布台ヒルズ」が完成したと発表した。

１９８９年に始まった敷地面積８・１ヘクタール、大型再開発事業で、地域の回遊性と交通の便も大幅に向上するとしている。

地下工事の工法変更や資材の不具合が相次ぎ、工事が遅れていた地上６４階、地下５階建ての高層棟「レジデンスＢ」が同日完工した。東西を走る「八幡通り」と、東京メトロ六本木一丁目駅と直結する地下通路も完成し、交通網が整備された。

麻布台ヒルズは、日本一高い約３３０メートルのビル「森ＪＰタワー」を含む再開発事業。オフィスやホテル、商業施設などを集約した。総住戸数は約１４００戸で、同社が展開する「六本木ヒルズ」や「虎ノ門ヒルズ」などの「ヒルズ」を銘打った事業の中で最大となる。

災害時には、最大３６００人の帰宅困難者を受け入れる防災拠点機能も持たせた。

「レジデンスＢ」は、住宅と小規模オフィス、商業施設からなる。短期滞在の外国人需要を見込み、家具付き賃貸のサービスアパートメントとしても活用する。