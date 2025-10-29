春高バレー出場経験を持つ俳優の蒔埜ひな（まきの・ひな）さんが、10月31日発売の「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社）に水着グラビアで初登場します。



【写真】ぷっくりリップがキュートな蒔埜ひなさん

今回は彼女の凛とした美しさにフォーカスし、「和洋折衷」の世界観で撮影。情緒あふれる日本家屋でモードな衣装を着こなし、これまでとは一味違ったグラビアに挑戦。アスリートとして鍛えられた健康的なボディラインやしなやかなスタイルと、俳優としての表現力が融合した撮り下ろしは、彼女の新たな魅力を鮮やかに映し出しています。



同号では、デビュー以来グラビア界の最前線を走り続ける沢口愛華さんが表紙＆巻頭を飾っており、若手から実力派まで豪華な顔ぶれが揃う一冊となっています。



蒔埜、は2004年2月12日生まれの高知県出身。KAMPAIに所属。高校時代には春の高校バレーに出場するなど、運動神経抜群の経歴を持つ。「ミスオリエンタル2023」に四国代表として出場し、特別賞を含む8つの賞を受賞した。



