＜不適切でキモい告白＞推し上司が転勤！お礼の手紙は「完全にNG！？」【番外編：相手女性の気持ち】
私（ユリア）は20代半ば。新卒で入った会社で素敵な上司と出会いました。しかしそのモリタさんは、このたび転勤することに……。その話を聞いたときは、私も一緒について行きたいと思ったくらい悲しい気持ちになりました。けれどずっとこの会社にいれば、またいつかモリタさんと一緒に仕事をすることもできるはず。それまでは友人という関係でなにか役に立てることがあるかもしれない。そんなふうに思って贈り物に手紙を添えたのですが……？
モリタさんはまさに理想の上司。誰にでも優しくて、皆から慕われていました。私はいつしか上司という以上の感情を抱くようになっていたのです。しかし返信してきたのは奥さんでした。文面からは「うちの夫に手を出すなよ」的な圧を感じます。
私は別にモリタさんと付き合いたいとか彼女になりたいとか、そんなことは思っていません。ただ繋がっていれば役に立てることもあるかもと思ったのです。けれど同僚に話すとドン引きされました。「……大丈夫？ 相手、既婚者だよ？」
モリタさんのことは好きだったけど、決して恋人になりたいとかそういうんじゃありません。なにか少しでもモリタさんの役に立てたら……そういう思いだったのです。
奥さんの文面を見るかぎり、私のメッセージはモリタさん本人には伝わっていないと思います。だってモリタさんは律儀な性格だし、贈り物をしたら必ずお礼をしてくれる人だから……。奥さんもそんな夫の性格を知っているからこそ、こういう行動を取ったのでしょう。
奥さんからしたら、私の言動はただただ気持ち悪いだけ。すべてが浅はかでした。既婚者は憧れるだけにしておいて、行動に移さなければ良かったと心から後悔したのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
モリタさんはまさに理想の上司。誰にでも優しくて、皆から慕われていました。私はいつしか上司という以上の感情を抱くようになっていたのです。しかし返信してきたのは奥さんでした。文面からは「うちの夫に手を出すなよ」的な圧を感じます。
私は別にモリタさんと付き合いたいとか彼女になりたいとか、そんなことは思っていません。ただ繋がっていれば役に立てることもあるかもと思ったのです。けれど同僚に話すとドン引きされました。「……大丈夫？ 相手、既婚者だよ？」
モリタさんのことは好きだったけど、決して恋人になりたいとかそういうんじゃありません。なにか少しでもモリタさんの役に立てたら……そういう思いだったのです。
奥さんの文面を見るかぎり、私のメッセージはモリタさん本人には伝わっていないと思います。だってモリタさんは律儀な性格だし、贈り物をしたら必ずお礼をしてくれる人だから……。奥さんもそんな夫の性格を知っているからこそ、こういう行動を取ったのでしょう。
奥さんからしたら、私の言動はただただ気持ち悪いだけ。すべてが浅はかでした。既婚者は憧れるだけにしておいて、行動に移さなければ良かったと心から後悔したのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子