【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】おもちゃで釣られた娘「掃除の続きよ〜！」＜第12話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第12話 待ってましたとばかりに
【編集部コメント】
ミナさんは、「チャイルドシートがないから車には乗れません」と断ろうと思っていました。しかしサカエおばさんは、近所の人から借りたのか、きっちりアイリちゃんとナツキくんの2人分のチャイルドシートを用意していました。かなり計画的だったことが伺えますね……。こうしてサカエおばさんの家に行くことになったミナさん。嫌な予感は的中。日が暮れるまで、しっかりと義両親の宿泊準備をさせられたのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
【編集部コメント】
ミナさんは、「チャイルドシートがないから車には乗れません」と断ろうと思っていました。しかしサカエおばさんは、近所の人から借りたのか、きっちりアイリちゃんとナツキくんの2人分のチャイルドシートを用意していました。かなり計画的だったことが伺えますね……。こうしてサカエおばさんの家に行くことになったミナさん。嫌な予感は的中。日が暮れるまで、しっかりと義両親の宿泊準備をさせられたのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび