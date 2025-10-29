これからの気象情報です。

30日(木)は、晴れて放射冷却が強まりそうです。



◆警報・注意報

現在、下越と中越に広く霜注意報、佐渡には乾燥注意報が発表されています。



◆10月30日(木)の天気

・上越地方

朝から青空が広がるでしょう。空気が乾燥しますので、火の取り扱いに注意ください。

最低気温は6℃前後、最高気温は18℃前後の予想です。



・中越地方

カラっとした秋晴れになるでしょう。朝は強く冷え込んで震える寒さになりそうです。

一方、日中は今日と比べて多少寒さが緩む見込みです。



・長岡市と三条市周辺

日差しがたっぷり届くでしょう。

朝は放射冷却で霜が降りるほどの冷え込みになりそうです。農作物の管理に注意をしてください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

一日を通してよく晴れるでしょう。朝は平地でも暖房が必要な寒さになりそうです。

一方で、日中の気温は20℃くらいまで上がる見込みです。



・下越：村上市から聖籠町

安定した空模様になるでしょう。

最高気温は18℃前後の予想です。

今日より3℃ほど高く、日差しのもとでは幾分過ごしやすくなりそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、上越・下越・佐渡ではじめ1.5m、中越ではじめ1mの予想です。



◆週間予報

31日(金)は、夕方ごろから次第に雨となるでしょう。

土日は雨風ともに強まり、荒れた天気になるところがありそうです。



30日(木)朝は、今シーズン一番の寒さになりそうです。今夜は冬物の寝巻と布団でお休みください。