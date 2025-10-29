30日はカラっとした秋晴れも 今シーズン一番の寒さに【これからの天気(29日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
30日(木)は、晴れて放射冷却が強まりそうです。
◆警報・注意報
現在、下越と中越に広く霜注意報、佐渡には乾燥注意報が発表されています。
◆10月30日(木)の天気
・上越地方
朝から青空が広がるでしょう。空気が乾燥しますので、火の取り扱いに注意ください。
最低気温は6℃前後、最高気温は18℃前後の予想です。
・中越地方
カラっとした秋晴れになるでしょう。朝は強く冷え込んで震える寒さになりそうです。
一方、日中は今日と比べて多少寒さが緩む見込みです。
・長岡市と三条市周辺
日差しがたっぷり届くでしょう。
朝は放射冷却で霜が降りるほどの冷え込みになりそうです。農作物の管理に注意をしてください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
一日を通してよく晴れるでしょう。朝は平地でも暖房が必要な寒さになりそうです。
一方で、日中の気温は20℃くらいまで上がる見込みです。
・下越：村上市から聖籠町
安定した空模様になるでしょう。
最高気温は18℃前後の予想です。
今日より3℃ほど高く、日差しのもとでは幾分過ごしやすくなりそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、上越・下越・佐渡ではじめ1.5m、中越ではじめ1mの予想です。
◆週間予報
31日(金)は、夕方ごろから次第に雨となるでしょう。
土日は雨風ともに強まり、荒れた天気になるところがありそうです。
30日(木)朝は、今シーズン一番の寒さになりそうです。今夜は冬物の寝巻と布団でお休みください。
