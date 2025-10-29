£²²óÌµ»à¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤ÎÂÇµå¤ò¹¥Êá¤¹¤ëÌîÂ¼¡Ê»£±Æ¡¦À±Ìî³Ú¡Ë

¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè4Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê29Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¿¼¤¯¤Î¥Õ¥é¥¤¤ò¹¥Êá¤·¤¿¡£

¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î2²ó¡£ºå¿Àº´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÂÇµå¤Ïº¸ÍãÊý¸þ¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¤Ë¡£Í··â¼ê¤ÎÌîÂ¼¤Ïº¸Íã¿¼¤¯¤Þ¤ÇÌÔÁ³¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éÊáµå¡£¹Ã»Ò±à¤«¤é¤ÏÂç¤­¤Ê¤¿¤áÂ©¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£

¡¡Âè3Àï¤ÇÍ··â¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿º£µÜ·òÂÀ¤¬¡¢±¦¤«¤«¤È¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤Ë¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÌîÂ¼¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£