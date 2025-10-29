9月から運休している新潟空港と中国・ハルビンを結ぶ路線が、2026年1～3月にかけて期間限定で運航することが分かりました。



中国南方航空・新潟支店によりますと、ハルビン線は2026年1月12日～3月2日まで毎週月曜日に週1往復運航します。ハルビン線は、「機材繰りなどの要因で運航計画を見直した結果」として2025年9月～2026年3月末までの運休を発表していました。



しかし、中国の旧正月・春節や小正月などの時期に「日本に住む中国人の帰省の足としての利用が見込める」として再開を決めました。中国南方航空は、「再び新潟空港を使ってもらえる契機にしたい」と述べています。