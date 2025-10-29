熊本地震で被災した熊本城の櫓群の復旧の様子が報道陣に公開されました。

【写真を見る】熊本地震で傷んだ熊本城 櫓の復旧工事 23歳の左官が手作業で「誇らしい仕事」

職人の手作業で行う工程もあるようです。

国指定の重要文化財でもある田子櫓（たごやぐら）など、5つの櫓は、熊本地震で柱が傾き、壁が剥がれ落ちたり、亀裂が入ったりするなどの被害が出ました。

※5つの櫓→田子櫓、七間櫓、十四間櫓、四間櫓、源之進櫓

去年6月に始まった復旧工事では、9月までに解体が済み、10月から本格的な建て替え作業が進んでいます。

記者「今、田子櫓の屋根の骨組みを支える棟木を取り付ける作業が行われています。ワイヤーと人の手を使って行われます」

部材作りを覗いてみました

組立が進む櫓群の周りでは、様々な部材が作られていました。

記者「こちらでは、壁に使う土を、発酵させるために寝かせてあります」

壁土は藁（わら）と土と水を混ぜたもの。

1年以上寝かせて自然に発酵・分解させることで、藁が細かい繊維質となり、のりのように粘着力が増して壁の強度も高まるということです。

特別に触らせてもらいました。

記者「ネチャネチャしています。かなり粘度があります（においは）温泉の源泉のような、小銭をさわったときのような、鉄のような感じもします」

この壁土を竹の骨組みに重ねていき、最後に漆喰を塗ると壁の完成です。

気の遠くなるような作業に、職人「誇らしい」

こちらの倉庫では、職人が長い竹に藁縄を巻きつけています。

左官 髙木郁弥さん「何百本、何千本と一日ずっと巻いて、日が暮れるまで」

「縄巻竹」（なわまきだけ）と呼ばれるもので、櫓の軒裏に打ちつけることで漆喰を塗るための下地になります。

――どんなこと考えて作業していますか？

左官 髙木郁弥さん「次、どうするかと、仕事の過程を考えたり。夕方くらいになると『帰って酒飲みてーなー」とか、今日のつまみは何買おうかなとか」

――熊本城の一部になるものを手作業で作るのはどうですか？

左官 髙木郁弥さん「誇らしいですね」

多くの人の力を借りて、復旧への道を歩む熊本城。

櫓群の復旧作業完了は2028年9月の予定です。