渋野日向子、都玲華らがドレスアップ 百花繚乱の国内女子ゴルフ前夜祭が開催
＜樋口久子 三菱電機レディス 事前情報◇29日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞31日（金）の開幕に先立ち、埼玉県内のホテルで前夜祭が催された。大会特別協賛の三菱電機の志を象徴する赤いガーベラを手にし、女子プロゴルファーがきらびやかな衣装で登場した。
【前夜祭写真】西村優菜の「秋らしい」ドレス姿
花言葉は「情熱」「限りない挑戦」。その言葉にふさわしいプロゴルファーたちが埼玉の夜を彩った。歴代覇者で米女子ツアーを主戦場にする渋野日向子、西村優菜も登場。渋野は黒のジャケットを羽織ったパンツスタイルで、西村は「秋らしく。シンプルコーデです。あまり（ドレスを）着ないので恥ずかしいですね」と笑顔を見せた。ルーキーの都玲華は肩出しドレスで登場。今季2勝の河本結は大人っぽい黒ドレスに身を包んだ。三菱電機所属の吉澤柚月、稲垣那奈子はホステスプロとして出場する。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
