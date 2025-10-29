中尾明慶、“妻＆息子”と仲良し3ショット「助かって良かったね」「家族愛に泣けました」
俳優の佐藤隆太が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』（毎週火曜 後9：00）の公式SNSが29日、更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真】「家族愛に泣けました」“妻＆息子”と仲良し3ショットの中尾明慶
SNSの投稿では、「大変な目にあった藤沢一家 笑顔のオフショットをお届けします！」のコメントとともに、元鑑識で、現在は佐藤演じる碇のチームにいる刑事・藤沢充を演じる中尾明慶と、藤沢の妻・麻美を演じる清水葉月、息子の陸を演じる加藤叶和との“親子”3ショットを複数枚アップした。
この投稿にドラマファンからは「家族愛に泣けました」「奥さん役の方、朝ドラで見たことあるなあと『エール』に出演されてましたね 家族みんな無事でよかったです」「助かって良かったね」などの声が寄せられた。
今作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケールで描き、犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイス、息をのむ海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識をはるかに超えた全く新しい作品となっている。
