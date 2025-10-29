堺雅人、撮影中に井川遥と体操で足が「こんなに上がるようになった！」 仲良くハートマーク披露
俳優の堺雅人（52）、井川遥（49）が29日、都内で行われた映画『平場の月』（11月14日公開）の完成披露試写会に参加した。
【動画】堺雅人、撮影中に井川遥と体操「足が上がるようになりました！」
堺が演じるのは、妻と別れ、地元に戻り印刷会社に再就職し、慎ましく、平穏に生活する、そんなどこにでもいるような主人公・青砥健将。井川は、青砥が中学生時代に想いを寄せていた須藤葉子を演じる。
これまで共演はあっても、これだけ長い2人きりのシーンは初めてだった。寒い時期の撮影だったが体操して乗り切ったという。堺は「すごい寒かったんですけど、井川さんもいろんな体操教えてくれるんですよ。それが延々続くんです。バリエーションが無限にある」と笑い、井川は「すごい優秀な生徒さんみたいな感じで（笑）。堺さん、すごいんですよ。数日空くと『見て！こんなに上がるようになったの！』と続けてたんですよ」とトーク。堺も身振り手振りを交えて再現し「なんの話なのか」とセルフツッコミをしていた。
撮影も同世代の息の合ったものだったという。フォトセッションでは、頭上からハート型の紙が舞った。報道陣からキャストにハートマークのお願いが飛ぶと、堺と井川は仲良くポージングを披露していた。
『半沢直樹』（13年、20年）、『真田丸』（16年）、『VIVANT』（23年）と、その年を代表する連続ドラマで主演を務めてきた堺だが、映画では『DESTINY 鎌倉ものがたり』（17年）以来8年ぶりの主演作となる。
本作は、2018年に刊行された朝倉かすみ氏による同名小説（光文社）の映画化。男女の心の機微を繊細に描き、各紙書評にて絶賛され、第32回山本周五郎賞を受賞し、第161回直木賞にノミネートされた。35年ぶりに再会した中学時代の同級生同士。お互い独り身となり、さまざまな人生経験を積んだ2人が意気投合し、中学生以来、離れていた35年のときを埋め、心を通わせていくストーリーは「こんな“大人の恋愛小説”は読んだことがない！」と多くの話題を呼び、発売当初から映像化権のオファーが30社以上にのぼり、満を持して映画化される運びとなった。
そのほか、坂元愛登、一色香澄、中村ゆり、椿鬼奴、吉瀬美智子、大森南朋、土井裕泰監督も参加した。
【動画】堺雅人、撮影中に井川遥と体操「足が上がるようになりました！」
堺が演じるのは、妻と別れ、地元に戻り印刷会社に再就職し、慎ましく、平穏に生活する、そんなどこにでもいるような主人公・青砥健将。井川は、青砥が中学生時代に想いを寄せていた須藤葉子を演じる。
これまで共演はあっても、これだけ長い2人きりのシーンは初めてだった。寒い時期の撮影だったが体操して乗り切ったという。堺は「すごい寒かったんですけど、井川さんもいろんな体操教えてくれるんですよ。それが延々続くんです。バリエーションが無限にある」と笑い、井川は「すごい優秀な生徒さんみたいな感じで（笑）。堺さん、すごいんですよ。数日空くと『見て！こんなに上がるようになったの！』と続けてたんですよ」とトーク。堺も身振り手振りを交えて再現し「なんの話なのか」とセルフツッコミをしていた。
『半沢直樹』（13年、20年）、『真田丸』（16年）、『VIVANT』（23年）と、その年を代表する連続ドラマで主演を務めてきた堺だが、映画では『DESTINY 鎌倉ものがたり』（17年）以来8年ぶりの主演作となる。
本作は、2018年に刊行された朝倉かすみ氏による同名小説（光文社）の映画化。男女の心の機微を繊細に描き、各紙書評にて絶賛され、第32回山本周五郎賞を受賞し、第161回直木賞にノミネートされた。35年ぶりに再会した中学時代の同級生同士。お互い独り身となり、さまざまな人生経験を積んだ2人が意気投合し、中学生以来、離れていた35年のときを埋め、心を通わせていくストーリーは「こんな“大人の恋愛小説”は読んだことがない！」と多くの話題を呼び、発売当初から映像化権のオファーが30社以上にのぼり、満を持して映画化される運びとなった。
そのほか、坂元愛登、一色香澄、中村ゆり、椿鬼奴、吉瀬美智子、大森南朋、土井裕泰監督も参加した。