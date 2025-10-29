日本ハムからドラフト４位指名された半田南十（みなと）内野手（１８）＝日大藤沢＝が２９日、神奈川県藤沢市の同校で大渕スカウト部長、坂本スカウトの指名あいさつを受けた。高校通算２４本塁打の走攻守三拍子そろう将来性豊かな遊撃手は、新庄剛志監督（５３）ばりのスーパースターになることを目標に掲げた。

理想の未来像は、成績はもちろん「人を笑顔にできて日本を盛り上げる選手」。指揮官はお手本のような存在だ。「人を勇気づけたりされている本当にスーパースター。プレーだけではなく、新庄監督のように盛り上げて、明るい選手になっていければ。新庄監督ぐらいワイルドに楽しそうにプレーできたら」と目を輝かせた。

資質はバッチリだ。この日はちょうど同校の体育祭。１３００人超の全校生徒の前で、半田は同級生とともにアイドルグループ「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」の楽曲「かわいいだけじゃだめですか？」のダンスを真ん中で披露し、大いに場を盛り上げた。物おじしない性格が、プロ向きなのは間違いない。

身長１７６センチと大柄ではないが、坂本スカウトは「バットのヘッドを使うのが先天的にうまく、非常にヘッドが走る。オーバースイングじゃなくても１００メートル以上飛ばせる」と打撃を高く評価。元中日の谷沢健一氏のような打率を残せる巧打者への成長を願った。

半田も将来的な目標には「首位打者をとってみたい」と即答。「走攻守のバランス、その中でもバッティング、長打力とコンタクト力を武器にしていきたい。最終的に日本を背負う選手になることだけを考えて、これからしっかり進んでいければ」と意気込んだ。